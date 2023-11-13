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У режиссёра Митты диагностировали повторный инсульт

13 ноября 2023, 12:46
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

У режиссёра Александра Митты диагностировали повторный инсульт, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в настоящий момент режиссёр находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

90-летний режиссёр болеет пневмонией. Его состояние ухудшилось на фоне перенесённого инсульта. Скорая помощь уже приезжала к Митте 12 ноября, однако, от госпитализации он решительно отказался.


Напомним, марте 2023 года Александр Митта переболел ковидом, а в июле был экстренно госпитализирован после того, как ему резко стало хуже и появилась слабость в руке и ноге. Позже на КТ головного мозга у него обнаружили кисты и признаки атеросклероза.

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В Санкт-Петербурге 14-летний школьник изнасиловал 10-летнюю девочку
13 ноября 2023, 13:06

Фото: istockphoto/iweta0077

В Санкт-Петербурге в розыск объявлен 14-летний подросток, который надругался над 10-летней девочкой.
«Фонтанка» пишет, что мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. По её словам, в августе в посёлке Песочный её дочери угрожал на стадионе старшеклассник. Позже школьник надругался над ребёнком.

Оперативники установили, что обидчиком девочки оказался юноша, который проживает на Васильевском острове.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подростка.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина приблизился к поликлинике и бросил пакет с гранатой. ЧП случилось днём 12 ноября. Злоумышленник подошел к ограждению городской поликлиники и бросил пакет, сообщив, что в нём находится бомба. Специалисты выяснили, что в пакете находилась граната, в которой не было взрывчатых веществ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#санкт-петербург
#дети
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#новости
#полиция
#чп
#изнасилование
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Сотрудники «Уральских авиалиний» отказывались пускать на борт беременную женщину
13 ноября 2023, 12:33

Фото: iStock/skyNext

Сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии» отказывались пускать на рейс беременную женщину и её жениха, об этом сообщает E1.RU.
Будущие родители отдыхали в Санкт-Петербурге, а 12 ноября должны были лететь в Екатеринбург.

Ждать вылета своего рейса им пришлось 3,5 часа, вылет постоянно откладывали. При этом, как отметила пострадавшая, они сидели в кафе прямо напротив табло и выдвинули к самолёту сразу, как на нём загорелась надпись о старте посадки. Однако, подойти к стойке, екатеринбуржцы услышали отказ. 

Сотрудники авиакомпании заявили им, что они опоздали и посадка уже завершена. Пара не растерялась и начала снимать происходящее на телефон.

В результате, свердловчан пропустили в самолёт только когда женщина заявила, что находится на третьем месяце беременности. Но только с условием, что они удалят с телефонов записанные видео. 

Представители авиакомпании эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

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#авиакомпании
#сотрудники
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#авиакомпания
#беременные женщины
#самолет
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Полиция задержала двух свердловчанок, маскировавших наркотики под камни
13 ноября 2023, 11:50

Фото: iStock/DedMityay

Полиция задержала двух жительниц Нижнего Тагила, которые оставляли «закладки» с наркотиками, замаскированными под камни, об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.
«Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила задержали двух местных жительниц — 1987 и 1988 годов рождения, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Женщины сами употребляют наркотики и решили заработать денег, раскладывая закладки», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

При обыске по месту жительства задержанных обнаружили предметы, которые женщины использовали для сбыта наркотиков, в том числе и глину, с помощью неё женщин маскировали «закладки» с веществами под камни. 

Впоследствии, полицейским удалось обнаружить оставленные задержанными наркотики на улицах города и в подъездах. 

Против свердловчанок возбудили уголовные дела, в настоящий момент они находятся под арестом.

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#наркотики
#мвд
#женщины
#сотрудники
#задержание
#уголовное дело
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В Брянске задержан подполковник полиции в отставке за крышевание ОПГ «Саранские»
13 ноября 2023, 11:50

Фото: iStock/Michael Burrell

В Брянске задержан подполковник полиции в отставке Сергей Щукин по подозрению в крышевании громкой ОПГ «Саранские» на протяжении десяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, по версии следствия, 51-летний Щукин оказывал членам ОПГ помощь в уходе от наказаний за преступления, совершенные во второй половине 2000-х годов.

ОПГ «Саранские» в составе 19 человек совершали в 90-е годы совершали различные преступления: убийства, вымогательства, похищали людей и угоняли автомобили. В середине 2000-х они переехали в Брянск и совершили несколько заказных убийств, одно из которых - убийство депутата Брянского городского совета народных депутатов и генерального директора МУП «Комплекс» Александра Ищенко в 2005 году. Тогда под его полным контролем находился Центральный рынок.

Следствие утверждает, что Щукин совместно с другими полицейскими разваливал уголовные дела против «Саранских». Сейчас он задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#комплекс
#следствие
#человек
#преступники
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На Урале срочник погиб при загадочных обстоятельствах в воинской части
E1.ru: на Урале скончался срочник
13 ноября 2023, 11:19

Фото: istockphoto/vasile voicu

Срочник записал другу видео из воинской части в Елани Свердловской области, а потом выпал из окна.
Уральский портал E1.ru пишет, что 22-летний срочник был родом из Челябинской области. По словам отца, парню нравилось в армии. В день происшествия он созванивался с другом и много шутил.

Также парень снял видео из своего рабочего кабинета в медчасти и отправил товарищу. На видео парень объясняет, что именно входит в его обязанности, показывает обстановку. Чуть позже его без чувств обнаружили под окнами на плацу. Солдата не удалось спасти. Молодой человек погиб. 

По данным следователей, часы парня были обнаружены в мусорном ведре. Сослуживцы утверждают, что часы лежали на столе. Никакой записки в кабинете не нашли. 

В воинской части в Елани ситуацию не комментируют. Дело взяла на свой контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 

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#россия
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В Москве госпитализировали пьяную 16-летнюю дочь боксёра Дацика
SHOT: в Москве с отравлением алкоголем госпитализировали дочь боксёра Дацика
13 ноября 2023, 10:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дочь боксёра Вячеслава Дацика госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 16-летнюю девушку экстренно госпитализировали со станции метро «Технопарк». Она была доставлена в детскую больницу им. Филатова. 

Врачи поставили ей диагноз отравление алкоголем. 

В настоящее время дочь боксёра по-прежнему находится в невменяемом состоянии, поэтому не может объяснить, что с ней произошло. 

Днём ранее сообщалось, что 13-летняя дочь бывшего чемпиона мира по боксу Григория Дрозда найдена мёртвой под окнами своего дома в Москве. Отмечалось, что до происшествия в семье произошёл конфликт, после которого у девочки забрали телефон. 

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#алкоголь
#москва
#бокс
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В Выборге задержали начальника полиции за взятки на 8 млн рублей
13 ноября 2023, 10:45

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ленинградской области задержан начальник управления МВД России по Выборгскому району. Он подозревается в получении взяток за незаконную вырубку леса в размере восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более 8 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В понедельник, 13 ноября он был задержан в собственной квартире.

Уточняется, что причастность начальника УМВД к преступлению удалось установить при расследовании другого дела, в рамках которого в конце октября был задержан начальник экономической полиции Выборга. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Он покровительствовал лицам, занимавшимся нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе. Полиция устанавливает весь круг лиц, которые были причастны к данному делу.

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#дело
#уголовное дело
#ск
#ленинградская область
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В Москве женщина сбила пятилетнего ребенка, которого и обвинили в ДТП
13 ноября 2023, 10:35

Фото: iStock/marima-design

В Москве фельдшер скорой помощи во дворе жилого дома сбила пятилетнюю девочку на самокате и после скрылась с места ДТП, однако в этом обвинили ребенка и не стали возбуждать уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, сотрудница скорой помощи сбила пятилетнюю девочку в апреле, когда она каталась на самокате во дворе жилого дома. После ДТП она осмотрела сбитого ребенка, посоветовала приложить холодное к ноге и уехала. Однако мама девочки отвезла ее в больницу, где врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом двух костей левой голени.

Сведения о ДТП были переданы в суд, однако оказалось, что пострадавшие должны были запросить видеофиксацию в течение пяти дней после аварии, после запись была удалена. Но на помощь пришел сотрудник ГИБДД, который смог подтвердить, что женщина действительно сбила девочку.
 
Таким образом, сотрудницу скорой помощи лишили водительских прав на один год, но уголовное дело возбуждать не стали. Седователь заявил, что девочка не смогла остановиться, передвигаясь на самокате, и сама врезалась в машину. Мать ребенка сейчас обратилась в прокуратуру, чтобы добиться справедливости.

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#уголовное мама
#авария
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В Санкт-Петербурге мужчина бросил пакет с гранатой во двор поликлиники
13 ноября 2023, 10:32

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В Санкт-Петербурге мужчина приблизился к поликлинике и бросил пакет с гранатой.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось днём 12 ноября. Злоумышленник подошел к ограждению городской поликлиники и бросил пакет, сообщив, что в нём находится бомба. 

Специалисты выяснили, что в пакете находилась граната, в которой не было взрывчатых веществ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Люберцах мужчина пришел с гранатой в мусульманскую молельню прямо во время намаза. Согласно сообщению, мужчину задержали в тот момент, когда он уже собирался выдернуть кольцо из боеприпаса. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 45-летний мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.

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