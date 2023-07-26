У самолета, который летел в Москву, отказали два двигателя

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У самолета, который летел из Саратова в Москву, отказали два двигателя при взлёте.
У пассажирского самолета российской авиакомпании «Сибирь» отказали два двигателя во время взлёта, пишет Telegram-канал Aviaincident.
ЧП случилось с лайнером 24 июля. Сообщается, что самолет не мог самостоятельно продолжить движение на взлетной полосе. Пилоты объявили тревогу. Был активирован код «Зеленый», предупреждающий об аварийном происшествии на земле.
Борт отбуксировали на стоянку, а пассажиров доставили на автобусах в здание аэропорта.
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ЧП случилось с лайнером 24 июля. Сообщается, что самолет не мог самостоятельно продолжить движение на взлетной полосе. Пилоты объявили тревогу. Был активирован код «Зеленый», предупреждающий об аварийном происшествии на земле.
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Мария Фирсова