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У самолёта, который летел в Москву из Кургана, отказал автопилот

18 августа 2023, 12:51

Фото: iStock/TISHA85

У борта, который летел в Москву из Кургана, авиакомпании NordStar отказал автопилот во время полета.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что непредвиденная ситуация случилась с с самолётом, который направлялся в Москву в пятницу, 18 августа.

Командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. В итоге борт благополучно приземлился в Домодедово. Никто из пассажиров не пострадал.


Ранее рейс Red Wings, летевший в Египет, вернулся в Жуковский из-за здоровья пассажира. Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся в Москву.

Один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полёта. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт, где уже ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей.

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#самолет
#москва
#пассажир
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В Москве заочно арестовали бизнесмена Черняка за содействие терроризму
18 августа 2023, 13:02

Фото: iStock/Rawf8

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности. Об этом говорится на сайте Хамовнического суда.
Отмечается, что Черняку вынесена мера в виде ареста на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Его подозревают в спонсировании терроризма.

Напомним, 3 июля Черняка объявили в розыск в Москве. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о финансировании терроризма. 

​Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор по статье «Шпионаж». Известно, что некоему Спектору предъявили обвинения по уголовной статье «Шпионаж», мера пресечения по ней предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет. Однако, подробности дела суд не раскрыл по причине секретности.

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#суд
#дело
#азс
#уголовное дело
#розыск
#ск рф
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В Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами
18 августа 2023, 13:02

Фото: iStock/Daria Kulkova

Полицейские обнаружили труп мужчины в канализационном коллекторе.
РЕН ТВ пишет, что труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.
 
«17 августа в коллекторе нашли труп с изрезанным горлом. Кроме того, преступники прострелили жертве колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок», – рассказал источник.
Предполагаемые убийцы задержаны: ими оказались двое ранее судимых мужчин. Обстоятельства и причины расправы выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что российский военный с позывным «Птичка» рассказал, что военнослужащие ВС Украины перед отступлением из Новоселовского в ЛНР заминировали тела погибших сослуживцев.

«Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины», — цитирует агентство слова бойца ВС РФ.
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#убийство
#труп
#полиция
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Стала известна причина эвакуации людей в Москва-Сити
Причиной эвакуации людей в Москва-Сити стало анонимное сообщение об угрозе
18 августа 2023, 12:45

Фото: iStock/blinow61

Причиной эвакуации людей в Москва-Сити послужило анонимное сообщение об угрозе. Об этом сообщает портал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что угрозу могли организовать телефонные террористы. Из башни на набережной B эвакуировали две тысячи человек.

Напомним, около IQ-квартала и ТЦ Афимолл Сити находятся несколько машин МЧС. Сотрудники ведомства просят людей срочно покинуть здание. К зданию также прибыли автомобили полиции. 

Накануне, неоднократно сообщалось о заложенных врывных устройствах в разных частях города. Информация о минировании не подтверждалась. За прошедшую недель эвакуация дважды проводилась в московском парке "Зарядье". На почту парка пришло письмо с информацией о том, что на его территории заложено взрывное устройство. Злоумышленник потребовал перевести 600 тысяч рублей его матери.

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#москва
#мчс
#автомобили
#эвакуация
#здание
#тц
#сотрудники
#информация
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В Москва-Сити эвакуируют людей
«Осторожно, Москва»: В Москва-Сити эвакуируют людей
18 августа 2023, 12:21

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Около IQ-квартала и ТЦ Афимолл Сити несколько машин МЧС. Сотрудники ведомства просят людей срочно покинуть здание. Об этом пишет портал «Осторожно, Москва».
Причины, по которым объявлена эвакуация не названы. К зданию прибыли автомобили МЧС и полиции.

Накануне, неоднократно сообщалось о заложенных врывных устройствах в разных частях города. Информация о минировании не подтверждалась. За прошедшую недель эвакуация дважды проводилась в московском парке "Зарядье". 

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#мчс
#автомобили
#эвакуация
#информация
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Во Владимирской области в пожаре погибли двое детей
18 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/Matt277

В Лакинске пожар унёс жизни 8-летнего мальчика и его 7-летней сестры.
Огонь охватил частный дом в Собинском районе. 17 августа в 22:30 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме, где жила семья с детьми.
 
Возгорание потушили. На месте ЧП спасатели обнаружили тела мальчика 2015 года рождения и девочки 2016 года рождения.
 
Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый. 44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.

В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.

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#пожар
#дети
#чп
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В Серпухове местные жители заметили летательные объекты, похожие на беспилотники
18 августа 2023, 11:29

Фото: iStock/Oselote

Со слов очевидцев, летательные аппараты движутся в направлении Москвы.
«Осторожно, Москва» пишет, что в Серпухове местные жители заметили летательные объекты, похожие на беспилотники
 
Пока официальных комментариев по данному вопросу не поступало.
 
Ранее беспилотник ВСУ предпринял попытку ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье. После работы средств ПВО он поменял траекторию и упал на нежилое здание на Краснопресненской набережной Москвы. Жертв и возгораний удалось избежать в своём телеграм-канале Минобороны РФ.

Жительница башни «Город столиц» рассказала о прилёте беспилотника в районе Краснопресненской набережной.

«Звук был очень громкий. Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали Экспоцентр, потому что там шёл дым. <...> Мы побежали смотреть место происшествия, мы были там первые <...> Охранник сказал, что туда пройти нельзя, я очень сильно хотела», — рассказала она в эфире телеканала.
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#всу
#сво
#украина
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Москвич убил возлюбленную, оставил в кровате и укрыл одеялом
SHOT: Москвича подозревают в убийстве своей девушки, которую нашли в кровати под одеялом
18 августа 2023, 11:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Москвича подозревают в убийстве своей девушки. Её нашли мёртвой в кровати, укрытой одеялом. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, убитую обнаружила ее подруга.  

Накануне вечером, девушка пришла в гости к своей подруге, которая проживала с парнем. Сожитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На вопрос девушки о том, где находится подруга, он ответил, что она спит. Зайдя в комнату, она увидела под одеялом бездыханное тело. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи, констатировали смерть.  

В ходе осмотра оказалось, что у девушки сломаны ребра. Подробности жестокого избиения сожительницы мужчина не помнит. Возбуждено уголовное дело. 

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#сотрудники
#девушка
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В Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый
18 августа 2023, 10:45

Фото: iStock/Anton Novikov

Трое детей и мужчина погибли в результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.
44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.
 
В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.
 
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Эксперты установят все обстоятельства происшествия.

Ранее 7 человек получили травмы в аварии с участием автобуса, которая произошла на трассе Курагино – Черемшанка.

Правоохранители устанавливают, сколько именно пассажиров находились в момент ДТП в автобусе. Состояние пострадавших не уточняют.

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#дтп
#авария
#дети
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Рейс Red Wings, летевший в Египет, вернулся в Жуковский из-за здоровья пассажира
18 августа 2023, 10:35

Фото: iStock/undefined undefined

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся в Москву.
РИА Новости пишет, что один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полёта.

«Рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы из аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира», —сообщили в авиакомпании.
Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт, где уже ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию. Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой. Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета. На место вызвали полицейских. Людям дали обещание вылететь в 13 часов.

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#египет
#жуковский
#самолет
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