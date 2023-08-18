У самолёта, который летел в Москву из Кургана, отказал автопилот

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У борта, который летел в Москву из Кургана, авиакомпании NordStar отказал автопилот во время полета.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что непредвиденная ситуация случилась с с самолётом, который направлялся в Москву в пятницу, 18 августа.
Командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. В итоге борт благополучно приземлился в Домодедово. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее рейс Red Wings, летевший в Египет, вернулся в Жуковский из-за здоровья пассажира. Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся в Москву.
Один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полёта. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт, где уже ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей.
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Командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. В итоге борт благополучно приземлился в Домодедово. Никто из пассажиров не пострадал.
Один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полёта. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт, где уже ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей.
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Мария Фирсова