У школьника в рюкзаке взорвался аккумулятор для вейпа

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В Томске у школьника в рюкзаке взорвался аккумулятор электронной сигареты.
По информации телеграм-канала SHOT, инцидент произошел сегодня утром в школе №19. Один из учеников принес с собой вейп в школу и в какой-то момент тот взорвался и напугал преподавателей и школьников.
После взрыва устройства педагоги вызвали сотрудников Росгвардии и эвакуировали всех детей из здания. Сообщается, что пострадавших нет.
Детали произошедшего выясняются, в настоящий момент полицейские беседуют с родителями курильщика и учителями.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жителя Гонконга арестовали за то, что он, переодевшись школьницей, пробрался в туалет учебного заведения и подглядывал за девочками. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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После взрыва устройства педагоги вызвали сотрудников Росгвардии и эвакуировали всех детей из здания. Сообщается, что пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жителя Гонконга арестовали за то, что он, переодевшись школьницей, пробрался в туалет учебного заведения и подглядывал за девочками. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак