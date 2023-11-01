Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ У столичного военкомата обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

У столичного военкомата обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

01 ноября 2023, 22:10
Фото: iStock/aerogondo

Фото: iStock/aerogondo

Рядом с военкоматом в Москве обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружили рядом с военным комиссариатом на улице Дмитрия Ульянова Академического района столицы.

Территория вокруг военкомата оцеплена, на место происшествия выехали полицейские и спасатели. В настоящий момент ожидается прибытие сапёров.


Ранее предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили рядом с Международным шоссе, недалеко от аэропорта Шереметьево. Объект имел цилиндрическую форму и металлический наконечник. Его длина составляла около 30 сантиметров.

Читайте также:

Недалеко от Шереметьево обнаружили СВУ

В сети появилось видео с места ликвидации украинского террориста в Твери

Жительницу Запорожской области задержали за подготовку теракта
#москва
#сву
#военком
#полиция
#взрывчатка
Читайте нас в
В Дагестане уволили чиновника Батырханова, принимавшего участие в беспорядках
01 ноября 2023, 21:20

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Дагестане уволили чиновника, который принимал участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов.

В этой акции принял участие и начальник отдела администрации города Избербаша Марат Батырханов.

Глава Дагестана Сергей Меликов показал видеозапись, на который Батырханов едет на машине в аэропорт и говорит, что нужно сделать все, чтобы прилетающие из Израиля «забыли дорогу сюда».

В результате, чиновник-бунтарь был уволен со своей должности.

Читайте также: 

Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников беспорядков в аэропорту

Политолог Баширов объяснил, почему никто не предотвратил дебош в Махачкале

Рамзан Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки
#аэропорт
#протесты
#дагестан
#чиновники
#увольнение
Читайте нас в
Жительнице Камчатки, систематически избивавшей сына, вынесли приговор
Жительницу Камчатки приговорили к трём годам условно за избиение сына
01 ноября 2023, 21:09

Фото: iStock/zoka74

Суд на Камчатке вынес приговор местной жительнице, которая систематически избивала сына, об этом сообщили в краевом Следственном комитете.
По информации следствия, с 16 марта по 20 мая 40-летняя женщина постоянно наносила увечья и оскорбляла своего 17-летнего сына, потому что ей не нравилось его поведение. 

В результате, женщину признали виновной по статье «Истязание с применением пытки». Суд вынес ей приговор с наказанием в виде лишения свободы сроком три года два месяца условно, с испытательным сроком три года. 

Отмечается, что в отношении матери были также возбуждены уголовные дела об угрозе убийства, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Однако, позже эти обвинения с женщины сняли.

Читайте также: 

Москвич, под веществами угрожавший выбросить дочь из окна, приговорен к 9,5 года

Жителя Рязани осудили на 11 лет лишения свободы за убийство супруги

В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета
#суд
#приговор
#мать
#избиение
Читайте нас в
В Москве вынесли приговор мужчине, который угрожал сбросить дочь с 13 этажа
Москвич, под веществами угрожавший выбросить дочь из окна, приговорен к 9,5 года
01 ноября 2023, 20:19

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд в Москве вынес приговор мужчине, который угрожал выбросить дочь из окна 13 этажа, об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Шокирующая история потрясла Россию осенью 2022 года.

Москвич угрожал выбросить из окна 13 этажа свою годовалую дочь. Пока спасатели пытались вскрыть дверь, полицейские перелезли через соседний балкон в квартиру и спасли ребенка. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

На москвича возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Отмечается, что ранее он был неоднократно судим.

В результате, суд признал отца виновным и приговорил его к 9,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Своей вины мужчина так и не признал.

Читайте также: 

В Екатеринбурге из автобуса высадили 10-летнюю девочку

У детского сада в городе Орск нашли фрагменты тела женщины

Врач спас пассажирку электрички «Нижний Тагил — Екатеринбург»
#суд
#убийство
#спасатели
#уголовное балкон
#полицейские
#покушение
#москва
#ребёнок
Читайте нас в
Следствие просит о заочном аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой*
01 ноября 2023, 19:21

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте участницы скандально известной группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой*, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Толоконниковой Н.А.*», - прокомментировал ситуацию источник агентства.

По информации СМИ, Толоконниковой* вменяется уголовная статья об оскорблении чувств верующих. При этом, в чем именно заключалось совершенное преступление и когда оно произошло - в суде не уточнили.

29 марта Толоконникову* объявили в розыск в рамках этого же дела. 

Однако, активистка уже давно не проживает на территории России. По информации из открытых источников, Толоконникова* живёт в США.

Читайте также: 

Генпрокуратура проверит звезду «Кухни» Назарова после обращения общественников

Алла Пугачева вышла на связь впервые после начала военного конфликта в Израиле

Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь»

*Признана иностранным агентом на территории РФ.
#суд
#розыск
#активисты
#следственный комитет
#арест
#сша
Читайте нас в
В Екатеринбурге из автобуса высадили 10-летнюю девочку
01 ноября 2023, 19:08

Фото: iStock/m-gucci

В Екатеринбурге 10-летнюю девочку высадили из автобуса, когда она не смогла оплатить проезд через валидатор, об этом сообщает E1.RU.
Инцидент произошёл днем ноября.

По словам матери девочки, у неё были деньги на карте, однако, оплата через валидатор, почему-то, не прошла. Девочка хотела заплатить за проезд через терминал кондуктора, но та отказалась и заставила ребенка выйти из транспорта. 

У ребенка не было с собой телефона и ей пришлось звонить маме с телефонов случайных прохожих. 

Девочка ехала на приём к кардиологу, который, разумеется, сорвался, и теперь ей вновь пройдется получать направление на следующий.

Отмечается, что высадивший девочки кондуктор привлечен к административной ответственности.

Читайте также: 

В Челябинске дети не могут попасть в центр реабилитации из-за фекалий в подвале

Мать зверски избитого в Москве младенца заявила, что ребенка покалечил её сожитель

В Хабаровском крае ищут педофила, который надругался над двумя сестрами в гараже
#деньги
#проезд
#оплата
#девочка
#автобус
#екатеринбург
Читайте нас в
ТАСС: в Москве заочно арестовали и объявили в розыск диверсанта Канахина
01 ноября 2023, 18:36

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве заочно арестовали соучастника организатора нападения на сёла в Брянской области, бывшего актёра Кирилла Канахина. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал одного из предполагаемых соучастников организатора диверсии в Брянской области по делу о прохождении обучения для дальнейшего осуществления террористической деятельности. 

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу вплоть до пожизненного заключения свободы. 

В настоящее время Канахин объявлен в международный розыск. 

Напомним, что диверсия в Брянской области произошла в марте этого года. Злоумышленники обстреляли автомобиль в местными жителями, в результате чего погиб водитель и получил ранения ребёнок. 

Читайте также:

Главный раввин РФ Шаевич: Участников беспорядков в Дагестане надо наказать

Жителя Рязани осудили на 11 лет лишения свободы за убийство супруги

В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета
#суд
#брянская область
#розыск
#диверсия
#россия
#украина
Читайте нас в
Возбуждено уголовное дело после слива маслянистых отходов в Кавезино
01 ноября 2023, 18:31

Фото: соцсети Максима Красноцветова

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов лично оценил ситуацию с маслянистыми отходами в реке Уча в Кавезино. Сейчас специалисты разрабатывают план по решению проблемы.
«В ближайшее время специалистами будет проведено абсорбирование участка для скорейшего устранения последствий данного преступления», — сказал глава администрации Максим Красноцветов, отметив, что ситуацию держат на контроле.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, теперь они разыскивают виновника. Специалисты уже затампонировали трубу при впадении ручья в реку Уча, на реке разместили боны для сбора нефтепродуктов.
«По результатам обследования выяснилось, что имеются существенные превышения допустимых загрязняющих веществ. В настоящее время проводится надзорные мероприятия на установление лиц, совершивших данное действие, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов жителей», — отметила на совещании старший помощник прокурора городского округа Пушкинский Мария Родьева.
Напомним, пахучую жидкость маслянистого вида обнаружили вблизи местного ручья Уча в Кавезино в конце октября. По словам местных жители, вблизи ручья витает резкий, неприятный запах. Минэкологии Московской области взяло пробы на анализы. Сейчас специалисты выясняют, откуда жидкость могла попасть в ручей.

Читайте также: 

Экологический велозаезд прошел в Можайске

Запущено мобильное приложение для сдачи вторсырья в сеть ЭКОпунктов

В России стартовали экологические конкурсы с ценными призами
#уголовное жители
#специалисты
#анализы
#максим красноцветов
#пушкинский округ
Читайте нас в
Главный раввин РФ Шаевич: Участников беспорядков в Дагестане надо наказать
01 ноября 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Elena Horrmann

Главный раввин страны по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич объяснил необходимость наказания для участников беспорядков в аэропорте Дагестана, прежде всего, нарушением закона.
Он добавил, что в случае, если не пресекать подобные действия со стороны групп людей, то беспорядки в дальнейшем могут повториться, и направлены они в перспективе могут быть не только против евреев, но и против других национальностей.

«Отстраняясь от проявления антисемитизма, они нарушили российский закон, и должны быть наказаны. Я не вижу смягчающих обстоятельств. Прощение вызовет новую волну. Сегодня против евреев, завтра против армян, послезавтра против татар — против кого угодно будут выступать», — заявил в беседе с Газета.ру Шаевич.

Читайте также:

«Дать амнистию»: Нурмагомедов, Хасбик и Магомедов вступились за нарушителей в Дагестане

Муфтий Татарстана потребовал снисхождения для участников беспорядков в Дагестане

Увеличилось число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы
#закон
#дагестан
#происшествие
#нарушение
Читайте нас в
У детского сада в городе Орск нашли фрагменты тела женщины
01 ноября 2023, 17:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Рядом с детским садом города Орск обнаружили фрагменты женского тела, об этом сообщили в Следственном комитете по Оренбургской области.
Фрагменты тела обнаружили 1 ноября на улице Шалина.

В результате следственных действий было установлено, что останки принадлежат 38-летней местной жительнице. 

Подозреваемым стал 41-летний сожитель убитой. Ранее он был судим за особо тяжкое преступление.

Отмечается, что подозреваемый уже задержан. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливается. 

Ранее в Рязани вынесли приговор мужчине, который убил свою супругу. Резонансное дело гремело на всю страну еще два года назад. Тело женщины не могли обнаружить на протяжении полугода, а затем долго не могли установить причастных к преступлению. В результате, супруг убитой признал свою вину и получил 11 лет лишения свободы.

Читайте также: 

Жителя Рязани осудили на 11 лет лишения свободы за убийство супруги

В сеть попали кадры страшного ДТП с двумя авто и скорой в Москве

Врач спас пассажирку электрички «Нижний Тагил — Екатеринбург»
#труп
#женщина
#следственный комитет
#убийство
#детский сад
Читайте нас в
Достижения.рф