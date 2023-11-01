У столичного военкомата обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

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Рядом с военкоматом в Москве обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружили рядом с военным комиссариатом на улице Дмитрия Ульянова Академического района столицы.
Территория вокруг военкомата оцеплена, на место происшествия выехали полицейские и спасатели. В настоящий момент ожидается прибытие сапёров.
Ранее предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили рядом с Международным шоссе, недалеко от аэропорта Шереметьево. Объект имел цилиндрическую форму и металлический наконечник. Его длина составляла около 30 сантиметров.
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Территория вокруг военкомата оцеплена, на место происшествия выехали полицейские и спасатели. В настоящий момент ожидается прибытие сапёров.
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Евгения Парфентьева