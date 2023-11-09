У столичного военкомата задержали «смертника», который угрожал взрывом СВУ

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У военкомата в Москве задержали мужчину, который заявил, что принёс взрывное устройство и готов им воспользоваться, об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл у военного комиссариата Кузьминского района.
К охранявшему здание полицейскому подошёл мужчина и заявил, что у него с собой самодельное взрывное устройство и он готов привести его в действие прямо сейчас.
«Смертника» оперативно задержали. Каково же было удивление полицейских, когда вместо СВУ у 51-летнего москвича обнаружили домашнюю метеостанцию, лежащую рядом с портативной колонкой.
Шутку полицейские не оценили и оставили мужчину на допросе, чтобы выяснить, зачем он всё это устроил.
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К охранявшему здание полицейскому подошёл мужчина и заявил, что у него с собой самодельное взрывное устройство и он готов привести его в действие прямо сейчас.
Шутку полицейские не оценили и оставили мужчину на допросе, чтобы выяснить, зачем он всё это устроил.
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Евгения Парфентьева