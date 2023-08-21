Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ У стюардессы рейса «Сочи-Москва» остановилось сердце на высоте 10 тысяч метров

У стюардессы рейса «Сочи-Москва» остановилось сердце на высоте 10 тысяч метров

У стюардессы рейса «Сочи-Москва» случился инсульт, как только самолет набрал высоту
21 августа 2023, 14:01

Фото: iStock/frentusha

Рейс «Сочи-Москва» пришлось экстренно посадить в Волгограде, потому что у стюардессы остановилось сердце, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде. Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.

По информации СМИ, как только Airbus A321 набрал высоту в 10 тысяч метров, у женщины случилось инсульт и остановилось сердце.


К счастью, на борту оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин. Как только капитан воздушного судна объявил по громкой связи, что стюардессе требуется медицинская помощь - он бросился спасать девушку. За десять минут ему удалось реанимировать ее.

Когда самолет сел в Волгограде, стюардессу забрали врачи. Сейчас она находится в больнице.

Читайте также:

В Херсонской области задержали подростка, который сжег российский флаг

В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге

Симоньян заявила, что сбитый в Подмосковье беспилотник упал недалеко от нее


#самолет
#москва
#сочи
Читайте нас в
ВСУ сбросили снаряд на белгородское село
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об атаке БПЛА
21 августа 2023, 13:44

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с беспилотника осколочный боеприпас для гранатомета на село. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам главы региона, в результате происшествия, пострадавших нет.  

Противник сбросил с дрона осколочный боеприпас для гранатомета. Один легковой автомобиль оказался поврежден. Гладков отметил, что за последние сутки военнослужащие украинских формирований выпустили по области около 50 снарядов. В Белгородской области повышен уровень террористической опасности из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.  

Ранее сообщалось, что системы ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье. В результате атаки дронов, два человека получили ранения. 

Читайте также: 

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР

Три человека погибли при взрыве в центре Донецка

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
#подмосковье
#беспилотник
#боеприпас
#происшествия
#всу
#пво
Читайте нас в
Подростка задержали за поджог российского флага
В Херсонской области задержали подростка, который сжег российский флаг
21 августа 2023, 13:06

Фото: iStock/BrianAJackson

В Херсонской области задержали 17-летнего подростка, который сжег флаг России и написал «Слава Украине» перед административным зданием, сообщает канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, в поселке Первомайское, неподалеку от Мелитополя, подросток сжег флаг России, а также флаг субъекта РФ — Херсонская область напротив здания сельсовета, в котором работает его мать. Он также нарисовал напротив здания надпись «Слава Украине».

Отмечается, что 45-летняя мать задержанного получила паспорт России после освобождения Херсонской области, а также устроилась работать в сельсовет. Ее сын же российские документы получить не успел и остается гражданином Украины.

На подростка завели уголовное дело по статье «Надругательство над государственным флагом». Ему грозит до 1 года лишения свободы.

Читайте также:

Самолёт «Сочи-Москва» сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира

Губернатор Голубев: Военные сообщили о переходе самолета на сверхзвук

Тела двух диггеров достали из коллекторов Москвы возле Кремля
 
 
#херсонская область
#флаг
#россия
#украина
#уголовное дело
Читайте нас в
Самолёт «Сочи-Москва» экстренно сел в Волгограде из-за пассажира
Самолёт «Сочи-Москва» сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира
21 августа 2023, 12:31

Фото: iStock/Sitikka

Самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде, заявила представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова в интервью «РИА Новости».
«Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), в 10.20 21 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния одного из пассажиров», - прокомментировала ситуацию Голодова.

Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.

Ранее самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся в Москву. Один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полёта.

Читайте также:

Тела двух диггеров достали из коллекторов Москвы возле Кремля

В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге

В многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в столице вспыхнул пожар
 
 
 
#москва
#сочи
#самолет
Читайте нас в
Mash: В коллекторах могла погибнуть вся группа диггеров
21 августа 2023, 12:20

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Вероятнее всего, все участники туристическо-диггерской группы, отправившейся на экскурсию по коллекторам Москвы, погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время обнаружены тела 16-летней дочери сотрудника крупной российской IT-компании «Ланит» Дмитрия Маркушина и его 18-летнего племянника Глеба Лагашина. Их нашли сегодня утром в Москве-реке, недалеко от парка «Зарядье». Тело самого Маркушина ищут сотрудники экстренных служб.

Тело 15-летней Виктории Шнейдер спасатели достали из коллектора под улицей Варваркой.

По данным Mash, экскурсию проводил опытный гид, тело которого ещё не обнаружено. Также предстоит выяснить его личность.

Спасатели обходят все коллекторы в центре Москвы в поисках пропавших участников экскурсии. 

Читайте также:

Два диггера захлебнулись в коллекторах Москвы

В экстренных службах рассказали о причинах гибели диггеров в Москве

112: В Москве-реке обнаружили тело третьего диггера
#москва-река
#коллектор
#погибшие
#происшествие
Читайте нас в
112: В Москве-реке обнаружили тело третьего диггера
21 августа 2023, 12:05

Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве-реке обнаружено третье тело участника экскурсии по коллекторам Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, это может быть 15-летняя дочь сотрудника крупной российской IT-компании «Ланит» Дмитрия Маркушина. Его тело ещё не обнаружено.

Также, появилась информация о том, что количество диггеров, спустившихся под землю, может доходить до 20 человек. В настоящее время точно известно о трёх участниках: Дмитрий Маркушин (1976 г.р.), Елизавета Маркушина (2007 г.р.), Глеб Лагашин (2005 г.р.) и Виктория Шнейдер (2008 г.р.).

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 августа, группа диггеров отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Начавшийся ливень резко увеличил уровень воды в водоёмах, из-за чего люди утонули. Специалисты экстренных служб заявили, что в такой ситуации у диггеров не было шансов на спасение.

Кроме того, выясняется, почему организаторы экскурсии не отменили мероприятия на фоне предупреждений об ухудшении погодных условий.

Читайте также:

Два диггера захлебнулись в коллекторах Москвы

В экстренных службах рассказали о причинах гибели диггеров в Москве

Ребенок, тело которого нашли в московском туалете, был сильно не доношен
#происшествие
#коллектор
#гибель
#москва-река
Читайте нас в
В экстренных службах рассказали о причинах гибели диггеров в Москве
21 августа 2023, 11:42

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сотрудники экстренных служб рассказали подробности о гибели диггеров в Москве. Об этом сообщает издание VSE42.RU.
Уточняется, что 20 августа группа диггеров из восьми человек отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Пока они находились под землёй, на поверхности начался сильный ливень. В некоторых районах города выпало более 40% месячной нормы осадков. По словам специалистов, шансов на спасение у группы диггеров было очень мало. 

Ранее ТАСС сообщал, что трупы мужчины и девочки-подростка были обнаружены сегодня утром в Москве-реке, недалеко от парка «Зарядье». 

Известно, что на экскурсии был сотрудник крупной российской IT-компании «Ланит» Дмитрий Маркушин вместе с дочерью и племянником.  

Кроме того, Telegram-канал «112» сообщает о ещё одной девочке-подростке.

В списке числятся: Дмитрий Маркушин (1976 г.р.), Елизавета Маркушина (2007 г.р.), Глеб Лагашин (2005 г.р.) и Виктория Шнейдер (2008 г.р.). Информация о числе пропавших уточняется.

Читайте также:

Два диггера захлебнулись в коллекторах Москвы

Ребенок, тело которого нашли в московском туалете, был сильно не доношен

Сбитый в Подмосковье беспилотник упал рядом с Симоньян
#происшествие
#гибель
#коллектор
Читайте нас в
В Ростове-на-Дону объяснили природу громких звуков
Губернатор Голубев: Военные сообщили о переходе самолета на сверхзвук
21 августа 2023, 11:23

Фото: kremlin.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о громких звуках в Ростове-на-Дону.
Ранее очевидцы сообщили о звуках взрывов в городе Ростов-на-Дону. По предварительной информации, в Ростове могла сработать система ПВО. По словам очевидцев, несколько взрывов прогремело в западных районах города.

«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», - прокомментировал ситуацию Голубев.

Утром 21 августа мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытку киевского режима атаковал столицу.

Читайте также:

Тела двух диггеров достали из коллекторов Москвы возле Кремля

В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге

Симоньян заявила, что сбитый в Подмосковье беспилотник упал недалеко от нее
 
 
#взрывы
#самолет
Читайте нас в
К тушению пожара на складе в Богородском привлекли два вертолёта МЧС
21 августа 2023, 11:04

Фото: Istockphoto / Evgeny555

В тушении крупного пожара на складе лакокрасочных изделий в Богородском городском округе заняты два вертолёта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Вертолёт МЧС Ка-32 и ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара. Площадь возгорания выросла до 3 тыс кв метров. В ликвидации огня задействованы более 130 человек и 38 единиц техники», – сказал собеседник РИА Новости. 
Он добавил, что тушение пламени осложняют высокая пожарная нагрузка и сложная планировка здания.
 
Ранее «Радио 1» информировало, что в посёлке Богородское вспыхнул пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Очевидцы сообщали о густом дыме и ярком пламени над зданием склада.  По предварительны данным, возгорание произошло на втором этаже. Первоначально огонь охватил 1,5 тыс «квадратов». 
 
Читайте также:

В подмосковном Ногинске горит склад с лакокрасочными изделиями

На Дмитровском шоссе в Москве вспыхнул сильный пожар

В Подольске произошёл пожар на складе Ozon


#богородский городской округ
#пожар
#чп
#склад
#мчс
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Ростове-на-Дону слышны звуки взрывов
В Ростове-на-Дону, предположительно, сработали системы ПВО
21 августа 2023, 10:59

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы сообщают о звуках взрывов в городе Ростов-на-Дону, передает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, в Ростове могла сработать система ПВО. По словам очевидцев, несколько взрывов прогремело в западных районах города. 

При этом, официальной информации от властей пока не поступало. 

Ранее в Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.

20 августа в Курске раздался взрыв, в результате которого над районом вокзала стал подниматься дым.

Читайте также:

В многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в столице вспыхнул пожар

Симоньян заявила, что сбитый в Подмосковье беспилотник упал недалеко от нее

Тела двух диггеров достали из коллекторов Москвы возле Кремля

 
 
#взрыв
#пво
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников