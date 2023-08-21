У стюардессы рейса «Сочи-Москва» остановилось сердце на высоте 10 тысяч метров

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Рейс «Сочи-Москва» пришлось экстренно посадить в Волгограде, потому что у стюардессы остановилось сердце, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде. Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.
По информации СМИ, как только Airbus A321 набрал высоту в 10 тысяч метров, у женщины случилось инсульт и остановилось сердце.
К счастью, на борту оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин. Как только капитан воздушного судна объявил по громкой связи, что стюардессе требуется медицинская помощь - он бросился спасать девушку. За десять минут ему удалось реанимировать ее.
Когда самолет сел в Волгограде, стюардессу забрали врачи. Сейчас она находится в больнице.
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По информации СМИ, как только Airbus A321 набрал высоту в 10 тысяч метров, у женщины случилось инсульт и остановилось сердце.
Когда самолет сел в Волгограде, стюардессу забрали врачи. Сейчас она находится в больнице.
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Евгения Парфентьева