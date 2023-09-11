У стюардессы, скакавшей по машинам в Шереметьево, погиб муж на СВО

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Близкие стюардессы «Аэрофлота», которую задержали за неадекватное поведение в Шереметьево, рассказали о нынешнем состоянии девушки, в интервью MSK1.RU.
3 сентября сотрудники полиции задержали бортпроводницу без обуви, которая прыгала по автомобилям на парковке возле аэропорта Шереметьево. Со слов свидетелей, девушка «неадекватно себя вела», танцевала и залезала на машины. Очевидцы вызвали полицию, чтобы успокоить буйную стюардессу, после чего ее отвезли в отделении полиции.
Выяснилось, что в этот день девушке сообщили о смерти мужа, который находится на СВО.
Позже выяснилось, что ее супруг все же жив.
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Выяснилось, что в этот день девушке сообщили о смерти мужа, который находится на СВО.
«Физически с ней сейчас всё в порядке, но она госпитализирована, ей поставили диагнозы, связанные с ситуацией. Морально она немного подавлена. К ней ездят ее родители. С детками всё хорошо. Девочка у одних родителей, мальчик — у других», - рассказала родственница стюардессы.Девушка находится в больнице. Алкоголя и наркотических веществ в крови стюардессы выявлено не было.
Позже выяснилось, что ее супруг все же жив.
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Евгения Парфентьева