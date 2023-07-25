У сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце во время тренировки

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Сердце 18-летнего Бронни Джеймса остановилось на баскетбольной тренировке утром 24 июля.
Baza пишет, что врачи оперативно оказали помощь и спасли парня. Бронни Джеймса госпитализировали.
Состояние сына Леброна оценивается как стабильное. Он переведён из отделения интенсивной терапии.
Бронни Джеймс — младший сын легендарного Леброна Джеймса и восходящая звезда баскетбола. Возможно, в скором времени он, как и его отец, станет игроком НБА.
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Состояние сына Леброна оценивается как стабильное. Он переведён из отделения интенсивной терапии.
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Мария Фирсова