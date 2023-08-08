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У женщины, которую насмерть сбил курьер на электровелосипеде, остался четырехлетний сын

У москвички, которую насмерть сбил курьер на электровелсипеде, остался маленький ребенок
08 августа 2023, 15:51

Фото: iStock/Irina_Geo

У 32-летней жительницы Москвы, которую 26 июля насмерть сбил курьер на электровелосипеде, остался четырехлетний сын, сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в центре Москвы мужчина на электровелосипеде сбил женщину, от полученных травм, она скончалась в больнице.

Курьер сбил москвичку, когда она переходила дорогу. Он на полной скорости снес ее, отчего женщина упала, получив закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой кости, вывих стопы. Врачи долго боролись за ее жизнь, однако, 2 августа она все же скончалась.


Курьер скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей никакой помощи. Через два дня после смерти женщины, курьера задержали. На него возбудили уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО.

Стало известно, что у погибшей остался четырехлетний сын. Есть ли у мальчика другие родственники - в СМИ не уточнили.

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#москва
#курьер
#ребёнок
#смерть
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В Монголии зафиксирован случай заражения человека бубонной чумой
08 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/Godji10

В столице Монголии Улан-Баторе мужчина заразился бубонной чумой после того, как съел мясо сурка. Об этом сообщает Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.
Согласно сообщению, мужчина был госпитализирован после того, как съел мясо сурка. При этом анализы показали, что он заразился бубонной чумой.

Ранее также в ведомстве сообщали, что всего в Монголии в приграничных регионах с Россией было выявлено 137 очагов чумы в 17 аймаках. Однако случаев заражения людей зафиксировано не было. Тогда местным жителям напомнили о том, что охотиться на сурков и употреблять их мясо запрещено. 

При этом в зоне риска находятся жители российской республики Тува, которая граничит с Монголией. 



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#мясо
#жители
#анализы
#мужчина
#болезни
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Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве
Курьер на электровелосипеде насмерть сбил пешехода в центре Москвы
08 августа 2023, 15:00

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В центре Москвы мужчина на электровелосипеде сбил женщину, от полученных травм, она скончалась в больнице. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграмм-канале.
После инцидента, курьер не оказал пострадавшей первую помощь и скрылся с места ДТП. Прокуратура столицы зарегистрировала по данному факту материалы проверки.

Личность мужчины, управляющим электровелосипедом установлена. Он задержан и отправлен в СИЗО.

Скорую помощь вызвали очевидцы. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, но спасти ей жизнь не удалось. 

Ранее, в Москве «Ягуар» сбил пешехода, проехав на красный сигнал светофора.

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#прокуратура
#курьер
#сизо
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Пропавших под Екатеринбургом мать с дочерью нашли в другом городе
Пропавших в Первоуральске мать с дочерью нашли в Дегтярске
08 августа 2023, 14:40

Фото: iStock/Dzurag

Женщину из Первоуральска, которая ушла из дома вместе с пятилетней дочкой и не вернулась, обнаружили в Дегтярске, сообщает URA.RU.
Напомним, в Первоуральске разыскивают женщину и ее пятилетнюю дочь. В последний раз мать с дочкой видели 6 августа на улицах города. Однако, домой они так и не вернулись. Об этом в полицию сообщил супруг пропавшей, когда пришел с ночной сменой.  

«И мама, и девочка найдены в Дегтярске», - прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.  

Выяснилось, что женщина сбежала в другой город к своему новому знакомому. Возвращаться домой к мужу она отказалась и осталась в Дегтярске, а дочь вместе с отцом вернулись в Первоуральск.

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#мвд
#ребёнок
#мать
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Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке
В Нью-Йорке после нападения акулы женщину госпитализировали в критическом состоянии
08 августа 2023, 14:34

Фото: iStock/Nautilus Creative

Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района,об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.
После нападения хищницы, женщина была госпитализирована. Ее состояние оценили как критическое, акула прокусила потерпевшей ногу. 

Пляж был закрыт сразу после произошедшего. Акулу пытались обнаружить, подняв в воздух вертолеты, однако, сделать этого не удалось. По словам властей, нападения в прибрежных районах Нью-Йорка редки. 

Ранее сообщалось, что у побережья Флориды обнаружили акул с кокаиновой зависимостью. По словам специалистов, виной тому контрабандисты, которые бросают за борт запрещенные вещества. 

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#акула
#вертолёты
#женщина
#воздух
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В красногорском парке им. Д.М. Карбышева очистили пруд
08 августа 2023, 14:26

Фото: Минэкологии МО

В рабочем посёлке Нахабино городского округа Красногорск очистили пруд в парке им. Д.М. Карбышева, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии. Работы проводили в рамках программы «100 прудов и озёр».
Площадь работ составила 2 га. Они включали очистку акватории и прибрежных зон от мусора, камыша и водной растительности. Для этого использовали две многофункциональные машины-амфибии Truxor.    Ранее, в 2021 году, парк благоустроили. Там появилась новая инфраструктура для отдыха и спорта. 

Всего с момента старта программы «100 прудов и озёр» в Подмосковье расчистили 139 водоёмов. В этом году планируют привести в порядок ещё 15. 

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В Нахабине стартовала расчистка водных объектов от мусора

В Подмосковье за год расчистят 40 водоёмов

 

#озеро
#пруд
#экология
#минэкологии мо
#красногорск
#нахабино
#подмосковье
#московская область
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Задержанный сбежал из здания МВД через окно
В Петербурге задержанный выпрыгнул из окна здания МВД
08 августа 2023, 14:14

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержанный покинул здание МВД через окно, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, беглец привезли в отделение по подозрению в убийстве.

После неудавшегося побега задержанного госпитализировали, отмечается, что серьезных травм он не получил.

Напомним, в Забайкальском крае накажут сотрудников МВД, которые при избиении участников спецоперации возбудили дело только по статье о порче имущества. Сейчас виновникам добавили статью о дискредитации ВС РФ. Ситуацию с избиением участника СВО в Нерчинско-Заводском районе лично контролирует заместитель Генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин.

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#мвд
#санкт-петербург
#госпитализация
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Лада Дэнс потребует от транспортной компании, которая её перевозила, 12 миллионов рублей
08 августа 2023, 13:41

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Лада Дэнс и её адвокат собираются подать в суд на транспортную компанию, которая перевозила певицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Певица планирует подать иск в размере 12 млн рублей.

По её мнению, именно компания-перевозчик виновата в случившемся, поскольку не обеспечила безопасность перевозок.

Ранее сообщалось, что певица Лада Дэнс попала в ДТП около подмосковного Подольска. В результате происшествия она получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Артистке провели операцию на лице, после которой её состояние ухудшилось. В настоящее время родные не могут попасть в больницу, где находится Дэнс, чтобы не беспокоить её.

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#дтп
#госпитализация
#суд
#компенсация
#певица
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При взрыве газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека
08 августа 2023, 13:35

Фото: iStock/Kileman

При взрыве бытового газа в многоквартирном доме погибли два человека, еще четыре получили различные ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Астраханской области
«Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.
 
Уточняется, что после взрыва газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома начался пожар, после чего огонь охватил еще три жилых помещения. Всего пожар охватил 90 квадратных метров. Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание.

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#помощь
#пожар
#пожарные
#человек
#возгорание
#дома
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Москвич погиб, провалившись в двадцатиметровый люк
В Москве мужчина провалился в двадцатиметровый люк возле канатной дороги
08 августа 2023, 13:30

Фото: iStock/terex

В Москве мужчина провалился в открытый канализационный люк рядом с канатной дорогой, сообщает 360tv.
Инцидент произошел 8 августа рядом с канатной дорогой на Воробьевых горах.

По информации СМИ, экстренные службы достали мужчину с двадцатиметровой глубины. Все, что осталось врачам – это констатировать смерть.

Дополнительные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#москва
#смерть
#канализация
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Подмосковье ищет медработников