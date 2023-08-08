У женщины, которую насмерть сбил курьер на электровелосипеде, остался четырехлетний сын

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У 32-летней жительницы Москвы, которую 26 июля насмерть сбил курьер на электровелосипеде, остался четырехлетний сын, сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в центре Москвы мужчина на электровелосипеде сбил женщину, от полученных травм, она скончалась в больнице.
Курьер сбил москвичку, когда она переходила дорогу. Он на полной скорости снес ее, отчего женщина упала, получив закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой кости, вывих стопы. Врачи долго боролись за ее жизнь, однако, 2 августа она все же скончалась.
Курьер скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей никакой помощи. Через два дня после смерти женщины, курьера задержали. На него возбудили уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО.
Стало известно, что у погибшей остался четырехлетний сын. Есть ли у мальчика другие родственники - в СМИ не уточнили.
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Курьер сбил москвичку, когда она переходила дорогу. Он на полной скорости снес ее, отчего женщина упала, получив закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой кости, вывих стопы. Врачи долго боролись за ее жизнь, однако, 2 августа она все же скончалась.
Стало известно, что у погибшей остался четырехлетний сын. Есть ли у мальчика другие родственники - в СМИ не уточнили.
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Евгения Парфентьева