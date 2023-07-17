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У жителей Египта выявлены симптомы неустановленного заболевания

17 июля 2023, 06:35

Фото: iStock/Diy13

В Минздраве Египта проинформировали, что у группы жителей деревни Эль-Аликат к югу от Каира были выявлены симптомы неизвестной болезни. Уточняется, что заболевшие жалуются на повышенную температуру, ломоту в костях, головокружение и рвоту, пишет Lenta.ru.

«Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи, у пациентов были взяты анализы», — цитирует издание сообщение египетского Минздрава.

В публикации говорится, что госпитализация никому не понадобилась. При этом около 200 местны жителей жалуются на симптомы неизвестного заболевания.

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#Египет
#болезнь
#симптомы
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На Сахалине двух москвичей задержали за передачу взятки
17 июля 2023, 06:04

Фото: iStock/Atstock Productions

В Сахалинской области прокурату​ра утвердила обвинительные заключения в отношении двух москвичей за посредничество во взяточничестве и покушение на мошенничество. Об этом пишет RG.RU.
По информации издания, житель Москвы прибыл на Сахалин с целью оказания помощи знакомым избежать уголовной ответственности. Для этого он планировал выступить в роли посредника при передаче взятки на сумму четырнадцать миллионов рублей судье и правоохранителям.

Кроме того, в преступление должен был участвовать адвокат Московской коллегии, прибывший по приглашению злоумышленника.

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#взятка
#Сахалин
#москвичи
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На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка
17 июля 2023, 05:41

Фото: iStock/BigNazik

В Краснодарском крае образовалась многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что в районе Тамани на трассе А-290  образовалась пробка длиной в несколько километров.

Движение от Крымского моста по направлению к Темрюку также затруднено.

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#Крымский мост
#пробка
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Baza: Минимум два человека погибли на Крымском мосту
17 июля 2023, 05:05

Фото: iStock/gutaper

В результате падения пролета Крымского моста погибли минимум два человека, еще один пострадал. Об этом пишет Телеграм-канал «Baza».
Подробности происшествия в настоящее время не уточняются.

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#Крымский мост
#погибшие
#пострадавшие
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На Крымском мосту остановили движение из-за ЧП
17 июля 2023, 04:54

Фото: iStock/andreymuravin

Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Телеграм-канале.
Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и ответственных служб. Также туда выехал зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

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#Крымский мост
#ЧП
#Аксенов
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Маленький ребенок утонул в реке Ингода Забайкальского края
17 июля 2023, 04:47

Фото: iStock/DK Media

В Забайкальском крае маленький ребенок утонул в реке Ингода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на региональное ГУ МВЧ.
«16 июля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю поступила информация о том, что на необорудованном месте для купания утонул ребенок 2021 года рождения», — цитирует издание текст сообщения.

Уточняется, что на место инцидента прибыли сотрудники МВД, спасатели и медики.

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В Иркутской области женщина из-за ревности избила битой школьницу;

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В Саратовской области более 180 человек пострадали из-за подтопления.

#ребенок
#Забайкальский край
#река
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В Иркутской области женщина из-за ревности избила битой школьницу
17 июля 2023, 03:41

Фото: iStock/Rawf8

В селе Онот Черемховского района Иркутской области женщина напала на школьницу с бейсбольной битой. Избиение попало на видео, которое позже опубликовали в соцсетях, пишет Газета.ru.
В настоящее время ситуация взята под контроль правоохранителей, идет расследование. Полиция изучает видеозапись и обстоятельства инцидента.

Предварительно, причиной конфликта могла стать ревность женщины, подозревающей мужа в романе с пятнадцатилетней школьницей.

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#школьница
#ревность
#Иркутская область
#бита
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На Солнце произошли три мощные вспышки класса М
17 июля 2023, 02:47

Фото: iStock/vitacopS

В воскресенье, 16 июля, на Солнце произошли три мощные вспышки. Одну из них сопровождало нарушение радиосвязи, сообщает Институт прикладной геофизики им. академика Федорова.
«В 22:26 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в публикации на сайте института.

Вспышки М1.8 и М4.0 произошли в 18:08 и 20:46 соответственно.

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#Солнце
#вспышки
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В Саратовской области более 180 человек пострадали из-за подтопления
17 июля 2023, 01:08

Фото: iStock/kschulze

В Саратовской области из-за подтопления в селе Солянка Озинского района Саратовской области введен режим ЧС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.
«Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены: вода вошла в дома. Пострадали 183 человека, 18 человек размещены в ПВР, два человека останутся в ПВР на ночлег», — говорится в публикации.

Уточняется, что подтопленными оказались улицы Чапаева, Молодежная и Садовая. На месте работают сотрудники спасательных служб.

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#Саратовская область
#подтопление
#режим ЧС
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В Архангельске локализовали пожар на площади 1,5 тыс. кв. м
17 июля 2023, 00:50

Фото: iStock/TonyFuse

В Архангельске локализовали крупный пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В ведомстве ранее сообщили, что на улице Адмирала Кузнецова на площади 1 тыс. кв. метров загорелись деревянные сараи и многоквартирный дом. Спустя некоторое время площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.

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#пожар
#Архангельск
#МЧС
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