У жителей Египта выявлены симптомы неустановленного заболевания

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В Минздраве Египта проинформировали, что у группы жителей деревни Эль-Аликат к югу от Каира были выявлены симптомы неизвестной болезни. Уточняется, что заболевшие жалуются на повышенную температуру, ломоту в костях, головокружение и рвоту, пишет Lenta.ru.
«Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи, у пациентов были взяты анализы», — цитирует издание сообщение египетского Минздрава.
В публикации говорится, что госпитализация никому не понадобилась. При этом около 200 местны жителей жалуются на симптомы неизвестного заболевания.
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Диана Аванесян