Убийца инвалида из Свердловской области Калашников погиб на СВО

​В городе Березовское Свердловской области простились с убийцей инвалида Дмитрия Рудакова 19-летним Александром Кашниковым. Он ушел из колонии на СВО, отбыв только половину срока в местах лишений свободы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.