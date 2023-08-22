Убийца инвалида из Свердловской области Калашников погиб на СВО

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В городе Березовское Свердловской области простились с убийцей инвалида Дмитрия Рудакова 19-летним Александром Кашниковым. Он ушел из колонии на СВО, отбыв только половину срока в местах лишений свободы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
«Я приношу глубокие соболезнования маме, всем родным и близким Александра Кашникова, он погиб как защитник, как герой, и его имя наряду с именами других защитников нашей страны будет увековечено на мемориале трудовой доблести и трудовой славы Березовского городского округа», — цитирует издание слова замглавы Березовского Александра Коргуля.
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