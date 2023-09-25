Убийцу студентки в Калужской области осудили спустя 18 лет

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В Калужской области спустя 18 лет осудили мужчину, который изнасиловал и убил студентку. Об этом сообщает региональный СУСК России.
В ночь на 25 июля 2005 года в городе Тарусы Калужской области 40-летний мужчина напал на 19-летнюю студентку. Он нанёс ей ножевые ранения и украл мобильный телефон. На следующее утро тело девушки было обнаружено прохожими. Рядом с ней находилась бутылка с отпечатками убийцы.
Найти виновника этого происшествия удалось лишь в 2020 году. Ни разу не судимый уроженец Ставропольского края в 2005 году работал в Тарусе, а отпечатки пальцев на найденной тогда бутылке совпали с его отпечатками. Кроме того, удалось подтвердить факт использования мужчиной украденного телефона девушки.
В отношении 58-летнего мужчины было заведено уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Он будет отбывать своё наказание в колонии строгого режима.
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Найти виновника этого происшествия удалось лишь в 2020 году. Ни разу не судимый уроженец Ставропольского края в 2005 году работал в Тарусе, а отпечатки пальцев на найденной тогда бутылке совпали с его отпечатками. Кроме того, удалось подтвердить факт использования мужчиной украденного телефона девушки.
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Анастасия Чинкова