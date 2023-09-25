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Убийцу студентки в Калужской области осудили спустя 18 лет

СК РФ: мужчину осудили за убийство студентки, которое он совершил в 2005 году
25 сентября 2023, 16:14
Фото: iStock/sreeyashlohiya

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Калужской области спустя 18 лет осудили мужчину, который изнасиловал и убил студентку. Об этом сообщает региональный СУСК России.
В ночь на 25 июля 2005 года в городе Тарусы Калужской области 40-летний мужчина напал на 19-летнюю студентку. Он нанёс ей ножевые ранения и украл мобильный телефон. На следующее утро тело девушки было обнаружено прохожими. Рядом с ней находилась бутылка с отпечатками убийцы.

Найти виновника этого происшествия удалось лишь в 2020 году. Ни разу не судимый уроженец Ставропольского края в 2005 году работал в Тарусе, а отпечатки пальцев на найденной тогда бутылке совпали с его отпечатками. Кроме того, удалось подтвердить факт использования мужчиной украденного телефона девушки.


В отношении 58-летнего мужчины было заведено уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Он будет отбывать своё наказание в колонии строгого режима.

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#убийство
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#уголовное дело
#ск рф
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Многодетного отца осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Суды Петербурга: отец троих детей получил условный срок за ложный звонок о бомбе
25 сентября 2023, 15:50

Фото: iStock/Zolnierek

Многодетный отец Дмитрий Мажурин получил наказание в виде лишения свободы за ложное сообщение о бомбе на празднике выпускников «Алые паруса». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По данным следствия, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 26 июня позвонил по номеру служб экстренного реагирования и заявил о готовящемся подрыве Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Он заявлял, что это произойдёт во время прохода под мостом корабля. 

Позднее Мажурин признал свою вину и компенсировал затраты МВД. Уточняется, что мужчина воспитывает троих детей, имеет хорошею работу и ранее по попадался полиции.

Однако от ответственности ему уйти не удалось. Суд выдвинул обвинение в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком в два года.

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#уголовное дело
#санкт-петербург
#бомба
#выпускной
#звонок
#112
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В отношении «МегаФон» возбуждено уголовное дело за необоснованное повышение цен
ФАС: «МегаФон» будет оштрафован за необоснованное повышение цен
25 сентября 2023, 12:58

Фото: iStock/Akintevs

В отношении российского оператора связи «МегаФон» возбуждено уголовное дело из-за необоснованного повышения цен на тарифы. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в своём Telegram-канале.
Уточняется, что за текущий год стоимость тарифов поднялась в среднем на 10,24%. Это повышение коснулось более 8,2 миллионов абонентов «МегаФон».

По словам представителей ФАС, причина повышения цен, выдвинутая компанией, не соответствует действительности. В «МегаФоне» утверждают, что повышение стоимости тарифов связано с ростом затрат. Однако, по данным ФАС, расходы компании, наоборот, снизились, также заметен рост чистой прибыли. 

Если вина компании будет доказана, ей выпишут штраф с соответствии с КоАП РФ.

Ранее оператор «МегаФон» заявлял, что приступит к анализу последствий от взимания дополнительной платы за раздачу мобильного интернета только после предоставления ФАС официального документа. 

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#уголовное дело
#штраф
#мобильная связь
#тариф
#цена
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Более 100 жильцов балашихинский девятиэтажки размещены в гостиницах после взрыва газа
25 сентября 2023, 12:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

102 человека временно проживают в гостиницах после недавнего взрыва газа в балашихинский девятиэтажке. Об этом доложил глава Балашихи Сергей Юров на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«20 сентября после взрыва газа нами был развёрнут пункт временного пребывания в ДК» Балашиха», где вы, Андрей Юрьевич, были. Там были размещены 487 проживающих в доме №10 по улице Октябрьской, из них 27 детей. Подготовили койки для размещения 105 человек, однако они не пригодились. Всех, кто обратился за размещением, мы направили в гостиницы города и обеспечили горячим питанием. В первую ночь было 67 человек, сегодня у нас в гостиницах проживают 102 человека. Остальные разместились родственников и знакомых», – рассказал Юров
По его словам, в ДК «Балашиха» организована ежедневная работа, включая выходные, сотрудников МФЦ. Они помогают жителям восстанавливать документы. Всего за это услугой уже обратились 192 человека.
«Также организовали работу волонтёров по сбору гуманитарной помощи. Уже собрано около 7 тонн помощи, за ней обратились около 250 человек. Это самая разная помощь – лекарства, тёплые вещи средства личной гигиены», – пояснил глава муниципалитета. 
Сейчас дом полностью расселён. Принято решение переселить людей из гостиниц в арендованное жильё и компенсировать стоимость аренды. 
«На время ремонта требуется расселение 74 человек, проживавших в третьем подъезде, где взорвался газ. В четвёртом проживали 49 человек. Всем жителям пострадавших секций будем арендовать жильё и компенсировать стоимость аренды. На ремонт потребуется год. В течение этого времени люди будут жить не в гостиницах, а в комфортном жилье. Выплачивать средства будем вне зависимости от того, живёт человек у родственников или снимает жильё», – заключил Юров. 
Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Повторное обрушение случилось через несколько часов после взрыва во время разбора завалов. 
 
В результате ЧП семь человек, в том числе двое спасателей, погибли. Пострадали 20 человек, восемь из них были госпитализированы. 
 
На совещании Воробьёв поручил обеспечить максимальную газовую безопасность в Подмосковье. 

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Жителям Подмосковья рассказали, как распознать в помещении утечку газа

Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе

#балашиха
#взрыв бытового газа
#квартиры
#выплаты
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв поручил обеспечить максимальную газовую безопасность в Подмосковье
25 сентября 2023, 12:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья помогут семьям погибших в результате недавнего взрыва газа в балашихинский девятиэтажке, а также жильцам разрушенных квартир. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В Балашихе 20 сентября был взрыв газа. Прежде всего, хочу принести соболезнования семьям тех жителей, которые оказались под завалами и погибли. К сожалению, погибли и спасатели. Всё, что от нас нужно, ы со своей стороны сделаем –это касается и выплат, и восстановления разрешенных подъездов», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов. 
Он напомнил, что принят федеральный закон, предполагающий с 1 января наличие профессионального контролёра во всей работе, которая связана с
администрирование газовой безопасности. 
«Вместе с тем хочу обратить внимание на то, то на месте трагедии мы видим два таких элемента, как неосторожность или умышленные действия. Всё в жизни исключить невозможно. Но нам нужно разобраться, как максимально исключить подобные трагедии. Возможно, обсуждение этих вопросов нужно вынести на отдельные совещания», – отметил губернатор. 
Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Повторное обрушение произошло через несколько часов после взрыва во время разбора завалов. 
 
В результате ЧП семь человек, в том числе двое спасателей, погибли. Пострадали 20 человек, восемь из них госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались. 
 
Также спасатели эвакуировали 170 человек. Их направили в несколько пунктов временного размещения. 

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В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке

Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе
 

#губернатор
#андрей воробьёв
#газ
#взрыв бытового газа
#компенсации
#выплаты
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Работники Мособлпожспаса выручили выброшенного в лес питона
25 сентября 2023, 11:10

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вывезли из леса трёхметрового питона. Инцидент произошёл у села Новый Милет городского округа Балашиха, сообщили в пресс-службе ведомства.
Семья грибников обнаружила в лесном массиве недалеко от Полтевского шоссе деревянный ящик с раздвижными стёклами, в котором находилась огромная свернувшаяся кольцами змея. 
 
Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы перенесли массивный ящик в автомобиль и доставили трёхметровую рептилию в часть. Затем специалисты обратились к ветеринарам балашихинской клиники. Они осмотрели змею и заключили, что это питон весом в 12 кг. Его состояние специалисты оценили как удовлетворительное. 
 
Сотрудники ветклиники оставили подкидыша у себя и планируют подготовить ему специальный вольер.
 
Это уже второй случай, когда работники Мособлпожспаса выручают рептилий. В 2016 году в Балашихе дежурная смена спасла из многоквартирного дома метрового питона.

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#спасатели
#змеи
#балашиха
#чп
#подмосковье
#московская область
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Жителя Якутии обвинили в призывах к терроризму
ФСБ: жителю Якутии выдвинуто обвинение в призывах к терроризму
25 сентября 2023, 10:17

Фото: iStock/Sinenkiy

Жителя якутского города Мирный обвиняют в призывах к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Уточняется, что 21-летний мужчина пропагандировал идеологию украинских националистических вооружённых формирований, направленную против России. Он выступал за выход республики из состава России и дальнейшее объединение с тюркскими государствами. Помимо этого, мужчина в своём Telegram продвигал идеи группировки «Азов»*.

По сообщениям пресс-службы ФСБ, мужчине предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму, оправдании терроризма, а также пропаганде терроризма в интернете. 

Жителю Якутии грозит семь лет тюремного заключения.

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*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#террористы
#фсб
#якутия
#арест
#обвинение
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Стали известны подробности убийства детей в Омской области
Mash: Житель Омской области убил детей, чтобы отомстить жене
25 сентября 2023, 09:59

Фото: istockphoto/IndiaUniform

В Любинском районе Омской области многодетный отец застрелил шурина и двоих малолетних сыновей, чтобы отомстить жене, которая подала на развод. Женщине, старшему сыну и годовалой дочке удалось уцелеть.
Некоторое время 36-летний вахтовик по имени Дмитрий уже жил со своей матерью, отдельно от семьи. В этот день он приехал в Любино, чтобы побыть с годовалой дочкой и тремя сыновьями, старшему из которых всего шесть лет, в то время, когда его жена Елена с братом уезжала куда-то по делам. Когда супруга и шурин вернулись, мужчина стал уговаривать женщину помириться и снова съехаться, чтобы жить, как прежде, передает телеграм-канал Mash. Но та сказала, что уже твердо решила расстаться и даже подала на развод.

Тогда Дмитрий достал из сейфа ружье 16-го калибра и в упор застрелил 27-летнего брата жены. Испуганные дети бросились бежать. Трехлетнего мальчика отец застрелил в спину из второго ствола. Потом перезарядил ружье, догнал пятилетнего ребенка уже во дворе и там убил его выстрелом в голову. Жене со старшим сыном и дочкой сумели спастись.

Расследование обстоятельств ужасной трагедии продолжается.

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#убийство
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#семьи
#отец
#мужчина
#расследование
#ружье
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В Краснодарском крае два поезда задержали из-за диверсии на ж/д
25 сентября 2023, 08:56

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

В Крымском районе Краснодарского края неизвестный подобрался к станции Крымская и поджег два релейных шкафа и один батарейный, в результате чего были задержаны электричка и пассажирский поезд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, поджог произошел около шести утра 25 сентября. Сотрудники станции заметили пожар и оперативно его потушили. На месте происшествия обнаружили бутылку объемом 1,5 литра и банку из-под энергетика. В них был бензин, смешанный с маслом, которым и было облито оборудование.

В результате происшествия электричка, следовавшая из Адлера в Анапу, а также пассажирский поезд, ехавший из Санкт-Петербурга в Новороссийск были задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновника ищут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#электричка
#поезд
#уголовное поджог
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В Турции найдена убитой российская феминистка Емельянова
В Турции найдена убитой российская активистка Анастасия Емельянова
25 сентября 2023, 07:05

Фото: iStock/gorodenkoff

В турецком городе Эрзурум найдена убитой активистка из России и автор канала «Феминистки поясняют» Анастасия Емельянова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на подругу девушки.
Согласно сообщению, девушка перестала выходить на связь еще 20 сентября. Ее подруги рассказали, что пытались подать заявлению в полицию о пропаже подруги, однако принимать его отказались. Уже спустя сутки был найдет труп девушки.

По подозрению в убийстве Емельяновой задержан молодой её молодой человек. Выясняется причина преступления. При этом родственники девушки пытаются вернуть на родину тело.

Уточняется, что Анастасия Емельянова была антивоенной активисткой, также она вела канал «Феминистки объясняют», где публиковались ролики «об актуальных проблемах женщин в России и во всем мире».

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#труп
#человек
#девушка
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