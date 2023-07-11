Убитый в Краснодаре замначальника отдела мобилизации Ржицкий числился в «Миротворце»

Фото: Фотобанк Московской области
Заместитель начальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, убитый в Краснодаре, был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.
В администрации Краснодара ранее сообщили о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По словам депутата Госдумы, экс-главы Краснодара Евгения Первышова, Ржицкого в понедельник застрелили в спину.
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Диана Аванесян