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Убитый в Краснодаре замначальника отдела мобилизации Ржицкий числился в «Миротворце»

11 июля 2023, 01:09

Фото: Фотобанк Московской области

Заместитель начальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, убитый в Краснодаре, был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что сейчас на фотографии Ржицкого статус «ликвидирован».



В администрации Краснодара ранее сообщили о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По словам депутата Госдумы, экс-главы Краснодара Евгения Первышова, Ржицкого в понедельник застрелили в спину.

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#Краснодар
#Ржицкий
#убийство
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Baza: Подозреваемый в убийстве Ржицкого попал на камеры, его усиленно ищут
11 июля 2023, 00:37

Фото: iStock/Supersmario

Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, уходя с места преступления, попал на камеры видеонаблюдения. Об этом 11 июля пишет Telegram-канал Baza.
Как пишет Baza, сейчас во все территориальные отделы МВД по Краснодарскому краю уже разослана фотография мужчины средних лет в голубой кепке.

По предположениям журналистов, киллер мог отследить предполагаемые перемещения Ржицкого через мобильное приложение Strava — оно позволяет выстраивать маршруты пробежек или велосипедных прогулок, а затем делиться им с другими пользователями. Известно, что Станислав Ржицкий совершал утренние забеги и велопрогулки приблизительно по одним и тем же маршрутам.

Напомним, что 10 июля в Краснодаре, во время утренней пробежки, был застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который, по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». Дело о его убийстве взято под личный контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

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В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий
#киллеры
#Станислав Ржицкий
#Краснодар
#камеры видеонаблюдения
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Четырехлетняя девочка умерла в больнице в Ставрополе
11 июля 2023, 00:27

Фото: iStock/eranicle

В Ставропольском крае следственные органы проводят проверку по факту смерти в больнице четырехлетней девочки. Об этом пишет РЕН ТВ.
По информации местных СМИ, медицинскую помощь ребенку была оказана ненадлежащим образом. Девочку с заболеванием госпитализировали в местное лечебное учреждение, но спустя время она скончалась, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По факту инцидента следственный комитет начал проверку.

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В Самаре в трамвае с пассажирами возник пожар.

#ребенок
#Ставрополь
#смерть
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Тело одиннадцатилетнего ребенка нашли в заброшенном здании Ленинградской области
11 июля 2023, 00:09

Фото: iStock/Dzurag

В Лужском районе Ленинградской области нашли в заброшенном здании тело одиннадцатилетнего ребенка, придавленное плитой. Региональное СУСК РФ проинформировало о возбуждении уголовного дела, пишет РИА Новости.
Местная жительница обратилась с заявлением о пропаже в ночь с 9 на 10 июля. На место происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС и следственно-оперативная группа.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий в заброшенном здании найдено тело ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены», — цитирует издание текст сообщения.

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#ребенок
#Ленинградская область
#СК РФ
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В столице Абхазии началось наводнение и отключили свет из-за дождей
10 июля 2023, 23:01

istockphoto/Doctor_bass

В Сухуме река Сухумка вышла из берегов, из-за чего началось наводнение и отключение света.
Telegram-канал D News Абхазия сообщает, что ливень затопил городские трансформаторы. В данный момент неизвестно, когда будет восстановлена подача электричества.
 
Ранее глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.

Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем в селе Агараки. По словам очевидцев, туристку унесло течением реки Бзыбь.

Накануне министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.

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В Грузии мощный ливень затопил аэропорт Кутаиси

#Абхазия
#наводнение
#ливень
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В Грузии мощный ливень затопил аэропорт Кутаиси
10 июля 2023, 22:50

Фото: istockphoto/NexTser

Дождь затопил международный аэропорт Кутаиси. Разрушилась часть потолка.
Об этом сообщил Telegram-канал Tbilisi life. Обрушившиеся фрагменты потолка засыпали пол аэропорта. Сотрудники ликвидируют последствия затопления. Из-за погодных условий некоторые рейсы задержали. 

Никто не пострадал.

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#Грузия
#аэропорт
#ливни
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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства Ружицкого
10 июля 2023, 22:47

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить, как проходит расследование убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщает следственный комитет России.
Напомним,10 июля, в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар».

«В настоящее время следователями регионального СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Также добавляется, что ведутся поиски убийцы, при этом выясняются мотивы преступления.

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#Александр Бастрыкин
#следственный комитет
#Станислав Ржицкий
#убийство
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В центре Москвы водитель Mercedes сбил женщину с ребенком
10 июля 2023, 22:31

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Москве на пересечении Новослободской и Лесной улиц водитель Mercedes GLE AMG 63s сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что мужчина хотел проехать на жёлтый cвет светофора. После ДТП водитель не скрылся и попытался помочь пострадавшим.

Согласно сообщению, и женщина и ребенок живы. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Известно, что после аварии женщина была без сознания. Сейчас сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

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#авария
#ДТП
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В Самаре в трамвае с пассажирами возник пожар
10 июля 2023, 21:54

Фото: iStock/Pro2sound

В Самаре в Кировском районе произошло возгорание в трамвае, в котором находилось 20 пассажиров, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по региону.
Из сообщения следует, что сообщение о пожаре в движущемся трамвае №24 поступило в 20.38 по местному времени (19.38 по мск).

«Установлено, что происходило горение распределительных коробок и токоприемников в первом вагоне. В 20.48 (19.48 мск) горение ликвидировано», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что при ЧП никто из 20 пассажиров не пострадал.

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#трамвай
#пожар
#Самара
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В Адлерском районе Сочи пропал мужчина при подтоплениях
10 июля 2023, 21:44

Фото: istockphoto/Lakeview_Images

Мужчина пропал в Адлерском районе Сочи во время подтоплений, которые вызвали ливни.
В данный момент ведётся поиск пропавшего. Прокуратура Адлерского района взяла на контроль сложившуюся ситуацию.
 
Telegram-канала Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщает, что другого мужчину, переходившего реку в Сочи по мосту, смыло потоком воды. Мужчине удалось зацепиться за дерево, его удалось спасти.

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#подтопления
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