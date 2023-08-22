Убившую семерых младенцев медсестру приговорили к пожизненному заключению

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В Великобритании бывшую медсестру Люси Летби приговорили к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев, сообщает Sky News.
Ранее суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев. С июня 2015 года по июнь 2016 Летби работала в больнице города Честер. Помимо семи убитых младенцев, ей также вменяется покушение на убийство еще шести. Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.
Отмечается, что Летби получила 14 пожизненных сроков, по одному за каждый пункт обвинения. Семерых новорожденных она убила, и еще шестерых пыталась убить. Над одним ребенком медсестра пыталась совершить расправу дважды.
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«Люси Летби была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение», - сообщили в Sky News.
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Евгения Парфентьева