«Народный участковый» сливал данные сотруднице ритуальных услуг и брал за это деньги

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В Майкопе участковый передавал сведения о каждом умершем сотруднице ритуальных услуг, получая за каждого человека 2 тысячи рублей.
Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, деньги ритуальщица передавала супруге или матери сотрудника полиции, дабы сохранить его конфиденциальность.
С ритуальным агентством полицейских был знаком давно, он часто имел дела с сотрудниками, когда выезжал на вызовы. Тогда одна из работниц и предложила ему хитрую схему. Суммарно он заработал 58 тысяч рублей.
Отмечается, что на рабочем месте у него были отличные показатели, он был даже признан «Народным участковым». Правоохранителя приговорили к 2 годам условно, а также наложили запрет на должность представителя власти на год.
Ранее сообщалось, что в Выборге задержали начальника полиции за взятки на 8 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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С ритуальным агентством полицейских был знаком давно, он часто имел дела с сотрудниками, когда выезжал на вызовы. Тогда одна из работниц и предложила ему хитрую схему. Суммарно он заработал 58 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Выборге задержали начальника полиции за взятки на 8 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
Алина Юрчак