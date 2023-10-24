Участник «Давай поженимся» затопил квартиру любовницы, которая решила его бросить

После посещения ресторана Ivory Garden в Санкт-Петербурге одиннадцать человек были госпитализированы с кишечной инфекцией, при этом у восьми из них обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.