Участник «Давай поженимся» затопил квартиру любовницы, которая решила его бросить

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Экс-участник телешоу «Давай поженимся» затопил квартиру своей любовницы после расставания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сергей познакомился с Марией через сайт знакомств. Они долгое время переписывались в соцсетях, а через несколько лет произошла их первая встреча. Однако вскоре девушка передумала и заявила молодому человеку о разрыве отношений.
Услышав неприятные слова от возлюбленной, Сергей на 20 минут заперся в туалете, после чего ушёл от девушки. Спустя некоторое время Мария обнаружила, что не может включить кран. Тогда она решила открыть стояк, после чего на неё вылилось большое количество воды.
Оказалось, что Сергей решил отомстить ей за расставание и проткнул сантехническую гофру.
Мария не проигнорировала этот инцидент и подала заявление в полицию с требованиями обязать Сергея выплатить ей 30 тысяч рублей в качестве компенсации за причинённый ущерб.
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Услышав неприятные слова от возлюбленной, Сергей на 20 минут заперся в туалете, после чего ушёл от девушки. Спустя некоторое время Мария обнаружила, что не может включить кран. Тогда она решила открыть стояк, после чего на неё вылилось большое количество воды.
Мария не проигнорировала этот инцидент и подала заявление в полицию с требованиями обязать Сергея выплатить ей 30 тысяч рублей в качестве компенсации за причинённый ущерб.
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Анастасия Чинкова