Участника украинского нацбатальона «Айдар» Мурыгу* осудили на 16 лет

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Осужденный будет находится в колонии строго режима, его признали виновным по двум статьям. Отметим, что Мурыга* в 2015 году вступил в батальон «Айдар», являющийся незаконным вооруженным формированием. Ему выдали оружие, боеприпасы ип военную форму. Помимо этого, его обучали навыкам владения оружием и ведению боя.
*внесен в список экстремистов и террористов
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