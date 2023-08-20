Участница шоу «Пацанки» выпала из окна 25 этажа и скончалась

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Юлию Михайлову, участницу шоу «Пацанки», нашли мёртвой у жилого дома в Рязани. Об этом сообщает издание YA62.ru.
Уточняется, что накануне вечером 25-летняя девушка выпала из окна квартиры на 25 этаже. Она скончалась до приезда машины скорой помощи.
Причины происшествия выясняются. На месте случившегося работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 8-летняя девочка выпала из окна 20 этажа. Он полученных травм она погибла. Отец ребёнка сразу же после случившегося обратился в дежурную часть. Уточняется, что до происшествия родители уложили детей спать на кухне.
А в понедельник, 14 августа, сотрудникам полиции удалось спасти девочку, которая забралась на карниз девятого этажа жилого дома в Каспийске.
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Причины происшествия выясняются. На месте случившегося работают экстренные службы.
А в понедельник, 14 августа, сотрудникам полиции удалось спасти девочку, которая забралась на карниз девятого этажа жилого дома в Каспийске.
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Анастасия Чинкова