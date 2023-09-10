Ученица девятого класса скончалась в Свердловской области

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В Свердловской области внезапно умерла ученица девятого класса. Девочка училась в школе № 5, расположенной в поселке Большой Исток. Одной из версий происшедшего называют самоубийство.
Страница школьницы в социальной сети переполнена печальными комментариями знакомых. «Девочка, что ты натворила...» с грустью написала одна из подруг. Девятиклассница подрабатывала, занимаясь маникюром, и на ее последнем посте на странице ее работа, которой она хотела похвастаться перед подписчиками, сообщает издание E1.RU.
Родители учеников школы № 5 теперь переживают за состояние своих детей. Они говорят, что это не первый трагический случай. Одна из мам посетовала, что в школе нет психолога и с детьми никто не проводит никаких бесед. Она призвала педагогов быть мягче с учениками, так как дети и подростки очень ранимые, и тяжело переживают стрессы, с которыми им приходится сталкиваться и дома, и в школе.
Корреспондент издания связался с директором школы, но тот не стал отвечать на претензии родителей и отказался разговаривать по телефону, а после предложения встретиться лично бросил трубку. В Следственном комитете Свердловской области также отказались комментировать происшедшее.
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Родители учеников школы № 5 теперь переживают за состояние своих детей. Они говорят, что это не первый трагический случай. Одна из мам посетовала, что в школе нет психолога и с детьми никто не проводит никаких бесед. Она призвала педагогов быть мягче с учениками, так как дети и подростки очень ранимые, и тяжело переживают стрессы, с которыми им приходится сталкиваться и дома, и в школе.
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Александр Бойцов