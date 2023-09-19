Учитель музыки пять лет насиловал маленькую ученицу

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В Ленинградской область учитель музыки 5 лет домогался до своей ученицы в музыкальной школе. Мужчина начал совращать девочку, когда она даже не пошла в первый класс.
Сотрудники правоохранительных органов города Кировск задержали 55-летнего мужчину по подозрению в совращении 12-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации следствия, мужчина с октября 2016 года совершал насильственные действия в сторону девочки 2011 г.р. Педагог начал приставать к ней еще на уроках, а позже начал совращал девочку в свой квартире на улице Пушкина.
Девочка долго не могла признаться, о сейчас набралась сил и рассказала родителям. Извращенец признался и дал показания, против него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Пострадали ли другие дети от рук насильника, предстоит выяснить следствию.
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По информации следствия, мужчина с октября 2016 года совершал насильственные действия в сторону девочки 2011 г.р. Педагог начал приставать к ней еще на уроках, а позже начал совращал девочку в свой квартире на улице Пушкина.
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Алина Юрчак