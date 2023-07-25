Учительница избежала тюрьмы за секс с 16-летним подростком благодаря беременности

Фото: iStock/puhimec
В Австралии учительница, совратившая 16-летнего ученика, избежала тюрьмы благодаря беременности и психическим проблемам. Об этом пишет Daily Star.
Моника Оомс из штата Виктория попала под суд за роман со школьником в августе 2022 года. Установлено, что 31-летняя учительница несколько раз занималась сексом с подростком в своем автомобиле. Ради этих свиданий мальчик в тайне покидал дом.
Оомс признала свою вину и могла получить до 10 лет тюрьмы, однако суд принял во внимание «хрупкое психическое состояние» женщины и приговорил ее к четырем годам общественного надзора и общественным работам. Решение было обжаловано прокуратурой, но вскоре выяснилось, что Моника Оомс находится в положении.
По словам адвоката учительницы, апелляцию перенесли на неопределенный срок, а реального тюремного срока Оомс уже не получит.
Читайте также:
В Ростовской области женщина совратила 14-летнего подростка и родила от него ребёнка
Жительница Подмосковья заставляла дочь снимать интимные видео
Учительница религиоведения попала под суд за секс с подростком
Оомс признала свою вину и могла получить до 10 лет тюрьмы, однако суд принял во внимание «хрупкое психическое состояние» женщины и приговорил ее к четырем годам общественного надзора и общественным работам. Решение было обжаловано прокуратурой, но вскоре выяснилось, что Моника Оомс находится в положении.
Читайте также:
В Ростовской области женщина совратила 14-летнего подростка и родила от него ребёнка
Жительница Подмосковья заставляла дочь снимать интимные видео
Учительница религиоведения попала под суд за секс с подростком
Диана Аванесян