Учительница религиоведения попала под суд за секс с подростком

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Жительницу города Ливингстон Жаклин Миллар обвиняют в совращении подростка и неоднократным вступлении с ним в половую связь. По версии следствия, женщина занималась сексом с учеником в лесу и в школе.
После ареста в марте 2022 года Жаклин Миллар уволилась из школы. Окончательный приговор женщине вынесут в июне.
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