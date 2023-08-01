Учительница бросила в военкомат в Воронежской области коктейль Молотова

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В Воронежской области 24-летняя учительница истории задержана сотрудниками полиции при попытке поджога здания военкомата. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По словам женщины, к диверсии ее склонили телефонные мошенники.
За несколько дней до поджога военкомата, учительнице истории позвонил неизвестный, который представился сотрудником ЦБ России. Он сообщил, что с счетами девушки проводятся мошеннические действия. Следом, раздался еще один телефонный звонок, в ходе которого, представившиеся сотрудниками полиции, сообщили ей, что мошенник, который пытается вывести с ее счетов денежные средства, находится в здании военкомата и для того, чтобы остановить его и задержать, в отделение нужно бросить коктейль Молотова.
В настоящее время, показания девушки фактами не подтверждены, в рамках возбужденного уголовного дела, проводится проверка.
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За несколько дней до поджога военкомата, учительнице истории позвонил неизвестный, который представился сотрудником ЦБ России. Он сообщил, что с счетами девушки проводятся мошеннические действия. Следом, раздался еще один телефонный звонок, в ходе которого, представившиеся сотрудниками полиции, сообщили ей, что мошенник, который пытается вывести с ее счетов денежные средства, находится в здании военкомата и для того, чтобы остановить его и задержать, в отделение нужно бросить коктейль Молотова.
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Анастасия Крестьянова