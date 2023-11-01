Учительница, которую сдал муж за совращение школьника, отстранят от работы

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Преподавательницу из Октябрьского района Челябинской области, которую обвиняют в сексе с 15-летьним подростком, отстранят от работы. Сообщается, что сейчас девушка находится на больничном. Об этом сообщает «КП-Челябинск».
«Педагог находится на больничном с 23 октября. Как только педагог выйдет с больничного, то будет сразу отстранен от работы», — приводит слова министерства образования издание.Заявление на 26-летнего педагога поступило в полицию от ее мужа, который узнал об интимной связи супруги со школьником. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
Ранее сообщалось, что в США арестована учительница из штата Миссури, которая отправляла 16-летнему ученику свои обнаженные фото и видео мастурбации.
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Алина Юрчак