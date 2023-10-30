Учительница отправляла 16-летнему школьнику видео своей мастурбации

Фото: IStock/kicsiicsi
В США арестована учительница из штата Миссури, которая отправляла 16-летнему ученику свои обнаженные фото и видео мастурбации.
KYTV-TV Springfield пишет, что в суде оказалась 24-летняя Рикки Линн Лафлин, работавшая в школе города Сент-Джеймс. Она отправила подростку непристойные фотографии и видеоролики, на которых удовлетворяет себя фаллоимитатором.
По данным New York Post, женщина просила школьника присылать ей фото своих гениталий. Подросток рассказал полиции, что после начала их общения в мессенджере «всё развивалось очень быстро», а потом Лафлин поцеловала его и стала настаивать, чтобы они занялись сексом, но парень отказался, почувствовав «большой дискомфорт».
При этом Лафлин предупреждала 16-летнего мальчика, что ей может грозить тюрьма. Она просила удалить отправленные сообщения. В школе начали распространяться слухи об их отношениях. При этом возраст согласия в штате Миссури начинается в 17 лет.
Полиция узнала обо всём 19 октября. Девушку арестовали и предъявили несколько обвинений, в их числе попытка изнасилования несовершеннолетнего, хранение детской порнографии, сексуальная эксплуатация, уничтожение улик и предоставление порноматериалов ребенку.
Лафлин сейчас в тюрьме. Ей назначен залог в размере 100 тысяч долларов. Первое судебное слушание пройдёт 20 ноября.
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По данным New York Post, женщина просила школьника присылать ей фото своих гениталий. Подросток рассказал полиции, что после начала их общения в мессенджере «всё развивалось очень быстро», а потом Лафлин поцеловала его и стала настаивать, чтобы они занялись сексом, но парень отказался, почувствовав «большой дискомфорт».
Полиция узнала обо всём 19 октября. Девушку арестовали и предъявили несколько обвинений, в их числе попытка изнасилования несовершеннолетнего, хранение детской порнографии, сексуальная эксплуатация, уничтожение улик и предоставление порноматериалов ребенку.
Лафлин сейчас в тюрьме. Ей назначен залог в размере 100 тысяч долларов. Первое судебное слушание пройдёт 20 ноября.
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Мария Фирсова