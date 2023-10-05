Учительница родила ребёнка от школьника и попала в тюрьму

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Экс-учительница школы из Луизианы родила ребёнка от школьника и оказалась за решёткой.
WBRZ 2 пишет, что 33-летняя Морган Фреш общалась с учеником примерно 2 года. Женщина вступала в интимную близость с ним, потом забеременела и родила от него. Семья 17-летнего парня узнала об этом в конце сентября, после чего Фреш арестовали.
Женщина оказалась в тюрьме по обвинениям в изнасиловании третьей степени, сексуальном насилии. Также её обвинили в случаях преступных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Полиция с помощью анализа ДНК проверяет, является ли несовершеннолетний отцом ребёнка.
Ранее сообщалось, что в Уйском районе Челябинской области 34-летняя женщина устроила групповой секс с двумя 15-летними подростками. Женщина проводила время в компании со школьниками, употребляя алкоголь. После распития спиртных напитков они решили заняться сексом. Как заявляет женщина, все произошло по согласию.
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Женщина оказалась в тюрьме по обвинениям в изнасиловании третьей степени, сексуальном насилии. Также её обвинили в случаях преступных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Ранее сообщалось, что в Уйском районе Челябинской области 34-летняя женщина устроила групповой секс с двумя 15-летними подростками. Женщина проводила время в компании со школьниками, употребляя алкоголь. После распития спиртных напитков они решили заняться сексом. Как заявляет женщина, все произошло по согласию.
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Мария Фирсова