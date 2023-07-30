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Учительница русского языка задержана в Крыму за попытку поджога военкомата. В ее телефоне была найдена переписка с куратором. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что 51-летняя учительница около семи часов вечера пришла к зданию комиссариата в Феодосии на Земской улице и бросила в здание коктейль Молотова. Бутылка с горючей смесью не долетела и разбилась.
Огонь не успел перейти на здание военкомата и практически сразу потух. Сообщается, что пострадавших нет.
Женщину задержали сотрудники военкомата. Выяснилось, что она — педагог русского языка и литературы в одной из школ Феодосии.
Напомним, ранее дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы.
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Огонь не успел перейти на здание военкомата и практически сразу потух. Сообщается, что пострадавших нет.
Напомним, ранее дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы.
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Екатерина Коршунова