Учительницу из Челябинской области подозревают в интимной связи со школьником

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Учительницу из Челябинской области задержали по подозрению в интимной связи со школьником, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Предварительно, учитель занялась сексом со школьником еще в мае. Но известно об этом стало только сейчас. Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
По информации издания, обвиняемой 26 лет и ранее проблем с законом она не имела.
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