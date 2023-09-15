Фото: iStock/S_Chum
Учительницу из Тюменской области уволили за откровенные фото в соцсетях, однако, девушка ничуть не расстроилась, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент случился в СОШ №8 в городе Ишим в Тюменской области.
Коллеги девушки пришли к директору с жалобой – молодая учительница публикует слишком откровенные фото в социальных сетях. Глава школы вызвал «развратницу» к себе в кабинет и поставил ультиматум – либо она удаляет все непристойные фото, в том числе, с кальяном, либо из учебного учреждения её уволят.
Девушка отреагировала на это спокойно и ничего удалять не стало.
Она также отметила, что не сильно держится за работу, на которой ей платят 15 тысяч рублей.
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Коллеги девушки пришли к директору с жалобой – молодая учительница публикует слишком откровенные фото в социальных сетях. Глава школы вызвал «развратницу» к себе в кабинет и поставил ультиматум – либо она удаляет все непристойные фото, в том числе, с кальяном, либо из учебного учреждения её уволят.
«Я думала, что времена консервации и ретрограда уже прошли, и люди не будут докапываться до моей личной жизни. Неважно, что я делаю вне школы. Я в этом не вижу ничего плохого. Это моё хобби, это моя душа, это моя мечта развиваться в этой сфере. Почему я должна их удалять?», - прокомментировала ситуацию бывшая учительница.
Она также отметила, что не сильно держится за работу, на которой ей платят 15 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева