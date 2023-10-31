Учителя из Пензенской области задержали по подозрению в совращении учениц

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В Пензенской области задержали школьного учителя, подозреваемого в совращении двух девочек, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По предварительной версии, которой владеет источник агентства, в 2019 году учитель неоднократно вступал в половую связь с восьмиклассницей, а в 2023 году отправлял другой школьнице свои интимные фотографии.
Как отметили в Следственном комитете по региону, задержан 45-летний подозреваемый. На него возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.
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Как отметили в Следственном комитете по региону, задержан 45-летний подозреваемый. На него возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева