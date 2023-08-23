Учёный Федянин погиб в немецких Альпах

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Приложение для хайкинга привело 34-летнего Дмитрия Федянина в пропасть.
Mash пишет, что тело учёного нашли у подножия 2100-метрового пика Хоэр Лафельд в национальном парке Берхтесгаден. Судмедэксперты установили, что Дмитрий Федянин упал со 150-метровой высоты. Баварская полиция сообщает, что учёный отправился по нехоженому маршруту, на который его вывело приложение для хайкинга. Дмитрий Федянин поскользнулся на мокрой траве и упал с высоты.
О пропаже Федянина было известно ещё 12 августа. В полицию обратился хозяин дома, в котором остановился учёный. На поиски тела ушло несколько дней.
Дмитрий Федянин является выпускником московского Физтеха. Изучал ультрафиолетовое излучение. В последние годы работал старшим научным сотрудником отделения нанооптики Зигенского университета в Германии.
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О пропаже Федянина было известно ещё 12 августа. В полицию обратился хозяин дома, в котором остановился учёный. На поиски тела ушло несколько дней.
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Мария Фирсова