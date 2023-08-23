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Учёный Федянин погиб в немецких Альпах

23 августа 2023, 14:28

Фото: iStock/Aroma photography

Приложение для хайкинга привело 34-летнего Дмитрия Федянина в пропасть.
Mash пишет, что тело учёного нашли у подножия 2100-метрового пика Хоэр Лафельд в национальном парке Берхтесгаден. Судмедэксперты установили, что Дмитрий Федянин упал со 150-метровой высоты. Баварская полиция сообщает, что учёный отправился по нехоженому маршруту, на который его вывело приложение для хайкинга. Дмитрий Федянин поскользнулся на мокрой траве и упал с высоты.

О пропаже Федянина было известно ещё 12 августа. В полицию обратился хозяин дома, в котором остановился учёный. На поиски тела ушло несколько дней.


Дмитрий Федянин является выпускником московского Физтеха. Изучал ультрафиолетовое излучение. В последние годы работал старшим научным сотрудником отделения нанооптики Зигенского университета в Германии.

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#учёный
#германия
#чп
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В Челябинске пассажиров рейса Москва-Челябинск час не выпускали из самолёта после посадки
23 августа 2023, 15:02

Фото: istockphoto/Takosan

Пассажиров рейса SU 1420 Москва — Челябинск около часа не выпускали из самолёта после посадки. Виной тому сообщение о минировании аэропорта.
Shot пишет, что Boeing 737-800 приземлился в аэропорту Челябинска примерно в 13:09 по московскому времени. В это же время неизвестный позвонил в аэропорт и сообщил, что здание заминировано.
 
На месте работали сотрудники экстренных служб. Пассажиры томились в ожидании высадки. В итоге после проверки всех людей из самолёта выпустили. Информация о минировании не подтвердилась.

Ранее Boeing 737, вылетевшей в Сочи, возвращается в аэропорт »Шереметьево». Причиной явилась неисправность в системе кондиционирования.

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#челябинск
#самолет
#аэропорт
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В Нахабино задержали напавшего на девушку мужчину
23 августа 2023, 14:54

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Мигрант ударил девушку из-за коротких шортов.

Девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский». Мигрант схватил девушку за руку и ударил её по лицу.

Сотрудники правоохранительных органов вывели мигранта из дома. 

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#мигрант
#экскурсии
#нахабино
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#жк
#сотрудники
#дома
#девушка
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На мигранта, который напал на девушку из-за коротких шорт в Нахабино, возбудили дело
23 августа 2023, 14:38

Фото: iStock/Rawf8

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Мужчине может грозить до двух лет тюрьмы.
Baza пишет, что нападавшим оказался 20-летний мигрант. Его задержали в ЖК «Красногорский» и в данный момент везут в отдел полиции.
 
Молодой человек сознался в содеянном и во время задержания сопротивления не оказывал.

Напомним, сегодня девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский». Внешний вид спортсменки смутил молодого человека в чёрной одежде. Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил ей по лицу.

Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного мужчину попытался вразумить прохожий, но мужчина не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

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#нахабино
#мигрант
#полиция
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Бывшую судью осудили за многомиллионные хищения со счетов семьи Цапок
Бывшую судья Мартынову осудили на 10 лет за хищение миллионов за счетов семьи Цапок
23 августа 2023, 14:38

Фото: iStock/thawornnurak

Бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову осудили за хищение 92 миллионов рублей со счетов семьи Цапок, сообщает «Коммерсантъ».
В 2014 году Мартынова с подельниками представила в суд поддельные документы и похитила с арестованных счетов Надежды Цапок 92 миллиона рублей.

Судью арестовали в 2017 году по делу о незаконном разделе сельскохозяйственных активов, принадлежавших семье лидера банды Сергея Цапка (Российский криминальный авторитет и лидер ОПГ, осуждённый к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других расследованных убийств в станице Кущевская. Он скончался в колонии, отсидев 4 года своего срока).

В 2018 году Мартынова получила 7 лет лишения свободы за хищение средств владельца концерна «Покровский» Андрея Коровайко. 

С учетом первого приговора, Мартынова получила наказание в виде 10 лет лишения свободы. 

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#суд
#приговор
#мошенничество
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Мать бросила ребенка-инвалида на озере, в результате мальчик утонул
СК: В Петербурге возбудили уголовное дело, которая бросила на озере ребенка-инвалида
23 августа 2023, 14:10

Фото: iStock/Alex_2017

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на женщину, которая бросила своего сына-инвалида на озере, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
21 августа женщина со своим сожителем и 12-летним сыном отдыхали на Солдатском озере в Ленинградской области. 

Женщина оставила своего сына, который страдает церебральным параличом, с  сожителем и ушла на соседнее озеро. Спустя некоторое время мужчина уснул, а когда проснулся, то обнаружил ребенка в воде без сознания. 

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. На следующий день он скончался.

Матери погибшего ребенка предъявили обвинение по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности».

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#инвалиды
#ребёнок
#смерть
#следственный комитет
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Российский блогер-путешественник Бондарев попал в реанимацию после аварии в Мексике
23 августа 2023, 13:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский блогер-путешественник Илья Бондарев попал в реанимацию после аварии в Мексике. Его машину снесла фура. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас Бондарев находился в машине вместе с подругой Кариной Башаровой в момент, когда в него врезался большой грузовик. По предварительной информации, у фуры отказали тормоза.

Бондарев и Башарова находятся в реанимации. Бондарев получил перелом черепа и осколок кости, который застрял в мозге. У его подруги Башаровой также сильно повреждена голова. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее следователи завели уголовное дело после смертельной аварии с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток. 13-летний водитель и его 17-летний пассажир погибли.

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#водитель
#девочка
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Трепову* этапируют из Москвы в Петербург
Устроившую теракт в кафе Трепову* этапируют в Санкт-Петербург
23 августа 2023, 13:52

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Дарью Трепову*, которая устроила теракт в питерском кафе, этапируют из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 2 апреля Трепова* пришла в кафе на встречу участников дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z» с участием Владлена Татарского и вручила ему в подарок статуэтку – бюст самого Владлена, начиненный взрывчатой. В результате взрыва 42 человека получили травмы разной степени тяжести, а сам Татарский скончался на месте. 

Треповой* предъявили обвинение по уголовным статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывного устройства».

Сейчас ​подозреваемую этапируют в Санкт-Петербург. Рассмотрением ее дела будет заниматься Второй Западный окружной военный суд.

​*Призана экстремисткой на территории РФ

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#суд
#санкт-петербург
#взрыв
#кафе
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В Крыму микроавтобус, который перевозил учителей, попал в ДТП
23 августа 2023, 13:33

Фото: iStock/Paolo Cordoni

Микроавтобус с педагогами попал в аварию на Крымском полуострове.
ДТП случилось на автодороге «Ялта-Алушта-Симферополь» рядом с селом Заречное Симферопольского района. В микроавтобусе находилась группу учителей из ялтинской школы. Автобус столкнулся УАЗом «Патриот», который ехал впереди.
 
Затем микроавтобус столкнулся ещё с несколькими машинами. Всего в ДТП попали пять машин. Две женщины получили травмы.

Региональная пресс-служба МВД сообщает, что водитель микроавтобуса выбрал небезопасное расстояние автомобиля, который двигался впереди. Обстоятельства выясняются. 

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#дтп
#крым
#авария
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В Санкт-Петербурге в аварии погибли четверо военнослужащих
23 августа 2023, 13:00

Фото: iStock/conejota

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что погибшие при столкновении военного грузовика и двух легковых автомобилей были срочниками.
В грузовике «Урал-4320» находилась группа бойцов 33-й бригады Росгвардии. На 84-м км КАД водитель иномарки, ехавший впереди, резко затормозил. Чтобы не столкнутся с автомобилем, водитель-сержант резко вывернул руль влево. Ему не удалось справиться с управлением.
 
Автомобиль занесло. Он вылетел на середину трассы, где ударился об отбойник, а потом перевернулся. Четверо бойцов, находившихся в кузове грузовика, скончались. Ещё трое, среди которых командир инженерно-саперного взвода, травмировались. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии.
 
«Особенно трагично, что все погибшие совсем молодые ребята, проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один спустя несколько часов», —сообщил Александр Хинштейн.
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#дтп
#авария
#росгвардия
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