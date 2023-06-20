Удар молнии убил 23 коровы у фермера во Франции

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У французского фермера погибли более 20 коров от удара молнии
Удар молнии убил двадцать трёх коров у фермера во Франции, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на издание Montagne.
Уточняется, что происшествие произошло ночью в понедельник, 19 июня, во французском департаменте Канталь. От удара молнии погибли двадцать три коровы. Это обнаружила дочь фермера, которая утром стала доить коров. Отмечается, что большинство животных погибло сразу, двух коров парализовало, позднее их усыпили.
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Уточняется, что происшествие произошло ночью в понедельник, 19 июня, во французском департаменте Канталь. От удара молнии погибли двадцать три коровы. Это обнаружила дочь фермера, которая утром стала доить коров. Отмечается, что большинство животных погибло сразу, двух коров парализовало, позднее их усыпили.
Яна Таёжная