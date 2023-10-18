Удар по больнице в Газе попал на видео

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Видеозапись удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа была опубликована в новостном Telegram-канале Yediot News. На видео запечатлен момент удара и реакция свидетелей на взрыв.
Однако израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля указало на то, что взрыв в больнице в секторе Газа был следствием неудачного запуска ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила группировку «Исламский джихад» в этой трагедии.
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