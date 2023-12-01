«Ударили палкой, чтобы не плакала»: Похитители 8-летней Златы из Козельска задержаны

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По данным канала, задержаны Аркадий Новиков (40 лет), Ирина Новикова (37 лет) и Андрей Новиков (21 год). Все трое проживали в деревне Касьяново в Калужской области. Сообщается, что место жительства находится в 80 км от Козельска, где ребенка похитили.
Все трое безработные. Кроме того, Аркадий ранее был судим за убийство. Семья Новиковых многодетная, всего у них четверо детей.
В 2018 году Ирина просила предоставить социальное жильё, так как, по словам женщины, семья поживала в доме, признанном аварийным еще в 2015 году. Последнее время она жаловалась, что живет на детские пособия.
В ходе допроса девочка рассказала, что семейство схватило ее, посадило в черный автомобиль и уехало в неизвестном направлении. Она также рассказала, что её ударили палкой, чтобы она не плакала.
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Алина Юрчак