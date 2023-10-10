Уфимец задушил 14-летнюю сестру, спрятал в диван, а затем отнес в багажник

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Житель Уфы раскрыл детали убийства своей 14-летней сестры, сообщает Следственный комитет Башкирии.
По информации следствия, 22-летний мужчина подкараулил свою сестру, в момент, когда она выходила из душа. Он накинул полотенце ей на голову и до смерти задушил. Затем он спрятал ее тело в диван. По его словам, это было единственное место, в которое она поместилась.
Убийца с самого начала продумал план: ночью, пока все спят, он хотел спрятать труп в багажнике материной машины, а затем вывезти ее в лес. Однако, следующим утром женщина обнаружила в багажнике своего авто труп и дочери и сообщила об этом в полицию.
Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на чердаке многоквартирного дома 22-летнего мужчину, который является сводным братом убитой.
Причину своего поступка мужчина пока что не объяснил. На него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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Убийца с самого начала продумал план: ночью, пока все спят, он хотел спрятать труп в багажнике материной машины, а затем вывезти ее в лес. Однако, следующим утром женщина обнаружила в багажнике своего авто труп и дочери и сообщила об этом в полицию.
Причину своего поступка мужчина пока что не объяснил. На него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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Евгения Парфентьева