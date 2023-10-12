Уфимский суд сообщил, что убивший 14-летнюю сестру парень сперва изнасиловал ее

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Орджоникидзевский районный суд Уфы арестовал 21-летнего местного жителя, который до смерти задушил свою сестру, сообщает UFA1.RU.
Напомним, ранее стало известно, что 9 октября 21-летний мужчина подкараулил свою сестру, в момент, когда она выходила из душа. Он накинул полотенце ей на голову и до смерти задушил. Затем он спрятал ее тело в диван. Убийца с самого начала продумал план: ночью, пока все спят, он хотел спрятать труп в багажнике материной машины, а затем вывезти ее в лес. Однако, следующим утром женщина обнаружила в багажнике своего авто труп и дочери и сообщила об этом в полицию.
Суд выяснил, что в момент совершению преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, прежде чем задушить сестру, убийца ее изнасиловал.
Из зала суда мужчину отправили в следственный изолятор, там он проведет ближайшие два месяца.
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Суд выяснил, что в момент совершению преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, прежде чем задушить сестру, убийца ее изнасиловал.
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Евгения Парфентьева