УФСБ: Главаря ячейки ИГИЛ* Сатторова приговорили к 22 годам лишения свободы

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2-й Западный окружной военный суд Москвы вынес обвинительный приговор главарю ячейки «Исламское государство» (ИГИЛ)* Орифжону Сатторову, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.
В ходе следствия было установлено, что Сатторов и еще семь участников ИГИЛ* создали организованную преступную банду «дмитровский джамаат». Участники этой группировки нападали обворовывали перевозчиков денежных средств. Таким образом, преступникам удалось похитить более ста миллионов рублей, часть из которых была отправлена членам ИГИЛ* за рубеж.
В результате, главарь банды Сатторов получил 22 года лишения свободы, восемь из которых он проведет в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строго режима. Он также обязан выплатить штраф в рамзере 800 тысяч рублей.
Судебные процессы по делам остальных исламистов продолжаются.
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В результате, главарь банды Сатторов получил 22 года лишения свободы, восемь из которых он проведет в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строго режима. Он также обязан выплатить штраф в рамзере 800 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева