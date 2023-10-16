УФСБ: Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене

Фото: РИА Новости
Жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ РФ.
«Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону проведения СВО», — цитирует агентство текст сообщения.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Госизмена). В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Отмечается, что она полностью осознавала возможность использования переданной информации против безопасности России.
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