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Уголовник изнасиловал школьницу в отеле Санкт-Петербурга после знакомства в интернете

25 июля 2023, 10:09

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Взрослый мужчина познакомился с девятиклассницей в интернете на сайте знакомств. При встрече он ее изнасиловал. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что насильник и пострадавшая на сайте Tabor.ru. 55-летний летний мужчина без гражданства РФ представился Игорем, после продолжительного общения предложил школьнице увидеться.

В результате насилия несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью. Сообщается, что подозреваемого задержали. Ему грозит до пятнадцати лет тюремного срока. Ранее мужчина уже был судим за покушение на кражу с проникновением в жилище.


Напомним, ранее в Ставропольском крае мужчина похитил ученицу третьего класса, но девочка смогла убежать. Свою жертву 35-летний мужчина увидел на Ярмарочной улице в Светлограде. Он схватил девочку и вместе с ней пошёл к заброшенному зданию, чтобы надругаться над ребёнком.

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#изнасилование
#Петербург
#сайт знакомств
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В жилом доме Татарстана взорвался газ
В многоэтажке Нижнекамска разгорелся пожар после взрыва газа
25 июля 2023, 10:33

Фото: iStock/dzika_mrowka

В пятиэтажном жилом доме в городе Нижнекамск взорвался газ, сообщает «РЕН ТВ».
По предварительной информации, источник взрыва находился на первом этаже. В результате – здание частично выгорело, несущие конструкции дома разрушены, взрывная волна выбила стекла из некоторых квартирных окон.  

Известно о двух пострадавших, в каком состоянии они находятся – не уточняется. 15 жильцов самостоятельно покинули здание, а еще девятерых вывели сотрудники МЧС.  

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#Нижнекамск
#Взрыв газа
#Пожар
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Диверсант с иконой поджег релейный шкаф в Липецкой области
В Липецкой области на месте сгоревшего релейного шкафа нашли икону
25 июля 2023, 10:17

Фото: iStock/Алексей Кравчук

На перегоне Сенцово – Липецк в Липецкой области неизвестный поджег релейный шкаф, сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание заметил электромеханик, который и вызвал экстренные службы. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли рядом с испорченным шкафом пластиковую бутылку, икону, покрывало, чёрную перчатку и пачку из-под сигарет.  

Шкаф подгорел сверху и снизу, однако, вскрыт не был. Происшествие никак не повлияло на движение поездов.  

Верующего диверсанта разыскивают. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».  

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#Липецкая область
#Релейный шкаф
#Икона
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СК установил полицейского, который за деньги собирал информацию о Дарье Дугиной
Бастрыкин: Следствие установило полицейского, который собирал информацию о Дугиной
25 июля 2023, 09:33

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет РФ установил личность сотрудника правоохранительных органов, который за деньги собирал информацию о семье погибшей Дарьи Дугиной, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин.  

Следствию также удалось установить, что мощность взрывного устройства, заложенного под автомобилем Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой – фигурантке по делу о гибели военного блогера Владлена Татарского. Треповой предъявили обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных веществ, а также в подделке документов. 

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#Дугина
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В Красноярском крае нашли убийцу 16-летней девочки
В Красноярском крае задержали рецидивиста по подозрению в убийстве девочки-подростка
25 июля 2023, 09:11

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Красноярском крае задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве девочки-подростка, сообщает Telegram-канал SHOT.
Школьница из Дивногорска пропала вечером 22 июля, а вчера ее полуобнаженное тело с перерезанным горлом нашли в лесу рядом с трассой.  

Правоохранительные органы задержали по подозрению в убийстве подростка 34-летнего местного жителя. Отмечается, что фигурант уже был судим, а на месте убийства девочки два года назад находили труп 32-летней официантки.  

В результате экспертизы, биоматериал задержанного совпал с найденным на теле убитой девочки.  

Сейчас с рецидивистом работают следователи. Не исключается, что у него были и другие жертвы.  

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#Красноярский край
#Убийство подростка
#Рецидивист
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СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой
Бастрыкин: Фигурантке по делу Татарского Треповой предъявлено окончательное обвинение
25 июля 2023, 08:58

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Следственный комитет РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой – фигурантке по делу о гибели военного блогера Владлена Татарского, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«Следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин.  

В результате, Треповой предъявили обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных веществ, а также в подделке документов.  

Всего за период следственных действий было проведено порядка 200 экспертиз и допрошено около 400 человек, заключил Бастрыкин. 

Ранее стало известно, что за девять лет конфликта Следственный комитет завел более трех тысяч уголовных дел за преступления, которые киевский режим совершил на Донбассе.

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#Трепова
#Татарский
#Бастрыкин
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Во Владивостоке яхтсмен оставил без света более 25 тысяч местных жителей
25 июля 2023, 08:51

Фото: Минэнерго МО

Во Владивостоке яхтсмен повредил провода ЛЭП и лишил электричества более 25 тысяч жителей района Владивостока.
Telegram-канал Amur Mash. пишет, что электричество пропало из 182 домов в Эгершельде. Яхтсмен оборвал мачтой два нижних кабеля, которые находились в месте перехода через канал на остров Елена.
 
Специалисты пытаются решить проблему с помощью резервных источников питания. На восстановительные работы необходимо примерно четыре часа.

Скрывшегося с места аварии яхтсмена ищут полицейские.

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#электричество
#яхтсмен
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Россиянин погиб в перевернувшемся грузовике на Алтае
МЧС: В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами
25 июля 2023, 08:28

Фото: iStock/Chalabala

По дороге к Каракольским озерам на Алтае опрокинулся грузовик с туристами, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
По информации ведомства, группа туристом в составе 15 человек направлялась к Каракольским озерам в кузове грузовика. При этом, дорога, по которой проезжали туристы – крайне труднодоступная. По ней можно проехать только на технике высокой проходимости.  

По предварительной информации, один человек погиб, еще трое пострадали.  

На помощь к туристам выдвигается борт Ми-8, а также волонтеры «Алтай вояж».  

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#Алтай
#Туристы
#МЧС
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В Татарстане прогремел мощный взрыв газа
Два человека пострадали в результате взрыва газа в Татарстане
25 июля 2023, 07:45

Фото: iStock/Leonid Ikan

В одном из многоквартирных домов Нижнекамска прогремел мощный взрыв газа, момент происшествия публикует у себя Telegram-канал SHOT.
Взрыв раздался рано утром 25 июля. Известно, что подорвалась газовоздушная смесь в квартире на первом этаже. О причинах взрыва пока ничего не сообщается.  

У многоэтажки повреждены несущие конструкции, из окон некоторых квартир вылетели стекла.  

По информации «РЕН ТВ», два человека пострадали, еще восемь благополучно выбрались из разрушенного здания.  

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, дополнительные обстоятельства взрыва устанавливаются.  

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#Нижнекамск
#Взрыв газа
#Спасатели
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В США мужчина прикинулся школьником ради секса с несовершеннолетними
Fox News: 26-летний американец прикинулся подростком ради секса с несовершеннолетними и попал в тюрьму
25 июля 2023, 06:43

Фото: iStock/RuslanKaln

В США 26-летний мужчина попал в тюрьму после того, как прикинулся подростком и отправился в школу ради секса с несовершеннолетними. Об этом пишет Fox News.
Жителю города Линкольн Закари Шейху были предъявлены три обвинения в сексуальных преступлениях. Следствие выяснило, что в 2022-2023 учебном году американец поступил в одну из школ штата Небраска под видом 17-летнего Зака Хесса. После первого семестра мужчина перевелся в другую школу, однако в середине июля его арестовали.

Шейх посещал школьные занятия в течение 54 дней и «вступал в сексуальные контакты» с другими подростками.

«Позже было установлено, что он окончил государственную школу Линкольна в 2015-м», — цитирует издание текст полицейского отчета.

Американцу 21 июля были предъявлены одно обвинение сексуальной эксплуатации малолетнего, еще два — в незаконных сексуальных действиях с использованием электронных средств и одно — в сексуальной эксплуатации малолетнего.

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#США
#мужчина
#школьники
#секс
#арест
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