Уголовник изнасиловал школьницу в отеле Санкт-Петербурга после знакомства в интернете

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Взрослый мужчина познакомился с девятиклассницей в интернете на сайте знакомств. При встрече он ее изнасиловал. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что насильник и пострадавшая на сайте Tabor.ru. 55-летний летний мужчина без гражданства РФ представился Игорем, после продолжительного общения предложил школьнице увидеться.
В результате насилия несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью. Сообщается, что подозреваемого задержали. Ему грозит до пятнадцати лет тюремного срока. Ранее мужчина уже был судим за покушение на кражу с проникновением в жилище.
Напомним, ранее в Ставропольском крае мужчина похитил ученицу третьего класса, но девочка смогла убежать. Свою жертву 35-летний мужчина увидел на Ярмарочной улице в Светлограде. Он схватил девочку и вместе с ней пошёл к заброшенному зданию, чтобы надругаться над ребёнком.
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В результате насилия несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью. Сообщается, что подозреваемого задержали. Ему грозит до пятнадцати лет тюремного срока. Ранее мужчина уже был судим за покушение на кражу с проникновением в жилище.
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Екатерина Коршунова