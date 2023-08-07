Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в Истре

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Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в подмосковном отеле «Яхонты Истра». Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУСК России по Московской области.
На данный момент проводятся допросы сотрудников отеля. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.
Напомним, ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка. Два человека госпитализированы.
Сообщается, что гости подмосковного отеля «Яхонты» могли отравиться салатом цезарь, все шесть человек ели его перед тем, как им резко стало плохо.
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Напомним, ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка. Два человека госпитализированы.
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Екатерина Коршунова