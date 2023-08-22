Уголовное дело возбудили после того, как ребенок укололся шприцом с мефедроном в автомобиле Belka Car

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В Москве возбудили уголовное дело после того, как 10-летняя девочка укололась шприцом в в автомобиле Belka Car, сообщает ГУ МВД по городу Москва.
Ранее экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон. Экспертиза на ВИЧ и остальные инфекции продолжается.
Наказание по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 20 лет, либо пожизненное заключение.
При этом, расследование уголовного дела продолжается, отметили в МВД.
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«По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)», - прокомментировали ситуацию представители МВД.
При этом, расследование уголовного дела продолжается, отметили в МВД.
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Евгения Парфентьева