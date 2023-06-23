Уголовное дело возбуждено после нападения питбуля на женщину в Москве

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Уголовное дело возбудили после того, как питбуль загрыз той-терьера и покалечил его пожилую хозяйку в Москве
В Москве уголовное дело возбудили после нападения питбуля на женщину в районе Щукино, передаёт Telegram-канал SHOT. Пострадавшая пенсионерка с множественными ранами правого бедра, носа и левого плеча находится в больнице, при этом хозяин продолжает выгуливать собаку без намордника. Местные жители требуют привлечь его к ответственности.
Напомним, что происшествие произошло несколько недель назад, в районе улицы Новикова в Москве. Пожилая женщина Людмила Петровна гуляла со своим той-терьером, в этот момент мощный питбуль набросился на её собаку и очень быстро загрыз его. Затем бойцовская собака накинулась на хозяйку, которой чудом удалось спастись. Женщину госпитализировали . Выяснилось, что хозяином агрессивного пса является местный житель Евгений.
По словам соседей, год назад в этом же месте агрессивный питбуль загрыз тойтерьера другой пенсионерки и набросился на его хозяйку. Также он набрасывался и на мужчину.
Ранее «Радио 1» сообщало, что посетитель парка аттракционов одним ударом убил охранника в Подмосковье.
Напомним, что происшествие произошло несколько недель назад, в районе улицы Новикова в Москве. Пожилая женщина Людмила Петровна гуляла со своим той-терьером, в этот момент мощный питбуль набросился на её собаку и очень быстро загрыз его. Затем бойцовская собака накинулась на хозяйку, которой чудом удалось спастись. Женщину госпитализировали . Выяснилось, что хозяином агрессивного пса является местный житель Евгений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что посетитель парка аттракционов одним ударом убил охранника в Подмосковье.
Яна Таёжная