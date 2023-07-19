Уголовное дело заведено на мужчину, который пытался поджечь Мавзолей Ленина

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Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который накануне пытался поджечь Мавзолей Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, 18 июля в Москве житель Читы попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова.
Согласно сообщению, уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Сейчас 37-летний Константин Старчуков задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Мужчину уже ранее задерживали на Красной площади с коктейлями Молотова. Первую диверсию мужчины 18 мая предупредили полицейские. Тогда у него изъяли две бутылки с бензином и доставили в отдел полиции, но там ему стало плохо. Медики диагностировали у него психическое расстройство, которое вызвали яды или химикаты.
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Согласно сообщению, уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Сейчас 37-летний Константин Старчуков задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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Элина Позднякова