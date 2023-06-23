Уголовное дело завели после ДТП, в котором скончался подросток

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Дело завели после аварии с мотоциклом в Новой Москве, в которой погиб подросток
Госавтоинспекция Москвы сообщает, что в Новой Москве после ДТП с мотоциклом и скутером, в котором погиб 14-летний подросток, завели уголовное дело, передает РИА Новости. ДТП произошло вечером 22 июня в поселке Губцево в ТиНАО.
Как стало известно, трое подростков, из которых один был на скутере, пересекали дорогу по пешеходному переходу. В это время мотоциклист, двигаясь по противоположной стороне, совершил столкновение с подростком на скутере. Уточняется, что подросток скончался на месте.
Госавтоинспекция сообщает, что было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что три человека погибли после падения УАЗа в реку в Бурятии.
Как стало известно, трое подростков, из которых один был на скутере, пересекали дорогу по пешеходному переходу. В это время мотоциклист, двигаясь по противоположной стороне, совершил столкновение с подростком на скутере. Уточняется, что подросток скончался на месте.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что три человека погибли после падения УАЗа в реку в Бурятии.
Екатерина Коршунова