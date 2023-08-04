Угрожавший взорвать АЗС в Уфе военный заключен под стражу на два месяца

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Уфимский гарнизонный военный суд принял решение арестовать на два месяца военнослужащего Ильдара Булатова, который угрожал взорвать гранатой автозаправочную станцию в Уфе. Он сдался после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым.
Радий Хабиров пообещал лично помогать Эльдару Булатову. Глава республики отметил, что каждый может оступиться, однако хвататься за гранату не следует — это неважный способ решения проблем. Силовики сейчас пытаются выяснить, как граната попала к военному. Сам боеприпас отправлен на экспертизу.
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