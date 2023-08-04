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Угрожавший взорвать АЗС в Уфе военный заключен под стражу на два месяца

04 августа 2023, 15:58

Фото: istockphoto/ovbelov

Уфимский гарнизонный военный суд принял решение арестовать на два месяца военнослужащего Ильдара Булатова, который угрожал взорвать гранатой автозаправочную станцию в Уфе. Он сдался после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым.

Булатова везли на психиатрическую экспертизу по делу о дезертирстве. По дороге он достал гранату и стал угрожать взорвать ее. Затем он вышел около АЗС на Нагаевском шоссе, продолжая угрожать подрывом гранаты, сообщает телеграм-канал SHOT. Приехавший на место по требованию дезертира глава Республики Башкортостан Радий Хабиров принялся убеждать солдата прекратить угрозы и сдаться. В переговорах также приняли участие два офицера Росгвардии. Вместе они сумели убедить Булатова отложить гранату и сдаться правоохранителям.

Радий Хабиров пообещал лично помогать Эльдару Булатову. Глава республики отметил, что каждый может оступиться, однако хвататься за гранату не следует — это неважный способ решения проблем. Силовики сейчас пытаются выяснить, как граната попала к военному. Сам боеприпас отправлен на экспертизу.

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#азс
#шоссе
#боеприпас
#граната
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В Канске от взрыва газа в жилом доме пострадали 10 квартир
При взрыве газа в городе Канск Красноярского края пострадали 10 квартир
04 августа 2023, 16:20

Фото: iStock/Andrei Kravtsov

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме города Канск Красноярского края пострадали 10 квартир, заявил глава города Андрей Береснев в интервью «ТАСС».
Ранее стало известно, что пять этажей в Канске взлетели на воздух из-за взрыва бытового газа. Позже выяснилось, что взрыв произошел во время проведения работ по замене трубопровода.
«Жителей всего пострадавшего подъезда временно переселят в пункты временного размещения», - прокомментировал ситуацию Береснев. 

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#газ
#взрыв
#квартиры
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Строительный лифт рухнул в шахту с двумя рабочими внутри
В Москве строительный лифт с двумя рабочими внутри рухнул в шахту
04 августа 2023, 16:14

Фото: iStock/alex_u

На улице Кедрова в Москве строительный лифт рухнул в шахту, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, внутри находились двое рабочих. Один из них погиб, второй пострадал.

Как и почему лифт сорвался вниз – пока ничего не общается. 

Ранее стало известно, что в 59 регионах России старые лифты представляют опасность для жизни и здоровья людей. По данным Генпрокуратуры, лифты в 59 регионах не включены в местные программы обновления. В стране более 47 тысяч проблемных лифтов, у которых истекает срок службы.

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#лифт
#москва
#рабочие
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В Москве из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок
04 августа 2023, 16:03

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве в доме на улице Снайперская из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок, который облокотился на москитную сетку. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна. На момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась», - говорится в сообщении ведомства.

Трехлетний мальчик был экстренно госпитализирован с различными травмами.

В ведомстве напомнили, что москитная сетка не защитит ребенка от падения. Не стоит ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок имел возможность забраться на подоконник. Также при наличии дома ребенка необходимо оборудовать окна специальными замками, которые находятся в свободной продаже.

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#дтп
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#дома
#мальчик
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Губернатор Ростовской области опроверг информацию о нападении на пост ДПС
Губернатор Ростовской области Голубев опроверг информацию о нападении на пост ДПС
04 августа 2023, 16:02

Фото: iStock/huettenhoelscher

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о нападение на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону, его слова приводит «Раньше всех. Ну почти».
Ранее стало известно, что в Ростове сообщили о нападении на пост ДПС. Предварительно, пост, на который было совершено нападение, находится на въезде в город со стороны Таганрога.На место выехали несколько экипажей полиции.

«Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия», - прокомментировал ситуацию Голубев.

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#дпс
#учения
#нападение
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В Ростове произошло нападение на пост ДПС
В Ростове сообщили о нападении на пост ДПС
04 августа 2023, 15:55

Фото: iStock/Nicola Colombo

В Ростове сообщили о нападении на пост ДПС, пишет Telegram-канал Don Mash.
Предварительно, пост, на который было совершено нападение, находится на въезде в город со стороны Таганрога.

На место выехали несколько экипажей полиции.

Вчера неизвестный мужчина с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити». По информации 112, произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

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#дпс
#нападение
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Бежавшая по дороге лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Подмосковье
04 августа 2023, 15:51

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье иномарка столкнулась с бежавшей по дороге лошадью. Пассажир автомобиля погиб, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД России по Московской области.
Водитель Renault Logan наехал на лошадь на 20-м км автодороги «Соболево – Цюрупа – Конобеево – Барановское. В результате пассажир машины погиб до приезда скорой помощи, уточнил собеседник агентства, не уточнив данных о судьбе животного
 
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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#дтп
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#лошади
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#подмосковье
#московская область
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Крупный пожар в цехе с аккумуляторами в Воскресенске полностью потушен
04 августа 2023, 15:44

Фото: ГУ МЧС РФ по МО

Пожарным лишь в пятницу утром удалось полностью ликвидировать крупное возгорание в цехе с аккумуляторами в Воскресенске, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Горевший цех, занимающийся переработкой автомобильных аккумуляторов,  находится на территории компании «Машпромконтракт» на Московской улице. В четверг там возник пожар, были эвакуированы семь человек. Никто не пострадал. 
 
Площадь пожара составила 400 кв м, кровля обрушилась на площади 300 «квадратов». 
 
Проверку обстоятельств ЧП проводит областная прокуратура. 

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#пожар
#воскресенск
#мчс
#подмосковье
#московская область
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Взрыв газа в Канске произошел во время замены трубопровода
СК: Взрыв бытового газа в Канске произошел во время замены трубопровода
04 августа 2023, 15:36

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв бытового газа в многоквартирном доме города Канск Красноярского края произошел во время проведения работ по замене трубопровода, сообщили в Следственном комитете по региону.
Ранее стало известно, что пять этажей в Канске взлетели на воздух из-за взрыва газа.

При взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека. Спасательные службы и скорая помощь уже прибыли на место происшествия. Четверых пострадавших госпитализировали, информация о других разрушениях и жертвах уточняется.

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#следственный комитет
#газ
#взрыв
#трубы
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Число пострадавших при взрыве газа в Красноярском крае возросло до 11
Минздрав: 11 человек пострадали при взрыве газа в Канске Красноярского края
04 августа 2023, 15:32

Фото: iStock/dzika_mrowka

Одиннадцать человек пострадали при взрыве газа в Красноярском крае, семеро госпитализированы, об этом сообщил Минздрав региона.
В экстренных службах сообщили, что возгорание удалось ликвидировать. 

Инцидент произошел во время проведения работ по замене трубопровода. В какой-то момент в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв. По информации Минздрава региона, пострадали 11 человек, семеро из которых, были госпитализированы.

Отмечается, что в результате происшествия квартиры оказались разрушены на пяти этажах жилого дома. 

Правоохранительные органы инициировали по факту взрыва бытового газа проверку. 

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