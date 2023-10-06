Украина арестовала активы Фридмана, Авена и Косогова на сумму в 463 млн долларов

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На Украине арестовали все атиквы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов, об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.
«По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права на Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет свыше 17 миллиардов гривен», - прокомментировали ситуацию в СБУ.
Среди арестованных активов есть как IT-компании, предприятия мобильной связи, так и минеральные воды. При этом, в СБУ подчеркнули, что активы арестовали для того, чтобы они не могли быть переписаны на подставных лиц.
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