Украина отключила Запорожскую АЭС от Днепропетровской ЛЭП

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Украинские власти отключили Запорожскую АЭС от 750-й линии электропередач. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
«Сегодня, где-то в семь минут второго ночи, <…> они берут и отключают 750-ю "Днепровскую" линию», — отметил энергетик.
Сейчас Запорожская АЭС подключена к резервной 330-й линии электропередач.
Сейчас обстановка на станции спокойная, персонал работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.
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Андрей Гаврилов