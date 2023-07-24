Украина признала ответственность за атаку БПЛА на Москву

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На Украине признали ответственность за атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру Москвы утром 24 июля, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах.
По информации СМИ, атака была специальной операцией, которую спланировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.
Позже, в Москве задержали мужчину, который снимал здание Минобороны через несколько минут после атаки беспилотников. Он заявил, что слышал звук взрыва дрона возле здания Минобороны. Полицейские осмотрели территорию, однако, ни частей разбившегося дрона, ни следов взрыва не нашли.
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Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.
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Евгения Парфентьева