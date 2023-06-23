Украинца отправили в тюрьму за разглашение мест работы военкоматов

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На Украине мужчину отправляли в тюрьму за то, что он сообщал места работы военкоматов
Суд на Украине отправил в тюрьму администратора телеграм-канала, который рассказывал о местах работы военкомов. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», речь идет об администраторе телеграм-канала «Повестки». Его признали виновным по статье о препятствовании законной работе вооруженных сил.
По информации издания, фигурант указывал места, где военкомы раздают повестки, и призывал по возможности их избегать.
Напомним, 23 июня в Оболонском районе Киева была объявлена всеобщая мобилизация, военнообязанным предписали явиться в военкомат. Распоряжение касается не только тех, кто прописан в указанном районе, но и проживающих там военнообязанных.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», речь идет об администраторе телеграм-канала «Повестки». Его признали виновным по статье о препятствовании законной работе вооруженных сил.
Напомним, 23 июня в Оболонском районе Киева была объявлена всеобщая мобилизация, военнообязанным предписали явиться в военкомат. Распоряжение касается не только тех, кто прописан в указанном районе, но и проживающих там военнообязанных.
Екатерина Шмакова